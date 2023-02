Selo azul do Instagram poderá ser comprado em breve

O Instagram é uma das maiores plataformas de entretenimento e mensagem, é notório a quantidade de pessoas que acessam o app por dia. E para complementar ainda mais essa plataforma, foi divulgado que o mesmo seguirá uma onda que está um sucesso em outras redes como por exemplo, o Twitter, que poderá ter verificação paga.

Por mais que seja rumores e nada oficializado os usuários já estão no aguardo da novidade instalada no app. Trechos por códigos podem indicar que o Instagram está trabalhando para criar um plano de assinatura para obter o famoso selo azul, informou Alessandro Paluzzi que é o desenvolvedor e especialista em vazar informações sobre tecnologia.

Alessandro ainda afirma que apenas algumas referências com essa verificação pagam no código, até o mesmo só tem a cor, mas não sabe ao certo ainda como será o ícone de verificação pago, tudo está em andamento. Para complementar, Alessandro mostrou outros recursos bem potentes que estavam escondidos no código do próprio Instagram, como por exemplo, a testagem da reprodução automática de músicas no perfil, como o Myspace e também testando algumas chamadas em fotos.

Perfil de sucesso no Instagram 2023

Para quem deseja ter sucesso no perfil em 2023 na plataforma do Instagram temos uma dica para você, pois tem uma palavra-chave nesse ano. Mas antes de tudo você tem que ter um foco em sua rede social, e de acordo com o site Inman a palavra do ano é psicologia. A ideia central desse enigma é enfatizar para que as marcas compreendam como o cérebro humano irá funcionar para conseguir ter um sucesso nas redes sociais.

E para complementar, foi divulgado também que existe um sucesso para as pessoas que utilizam o Instagram como uma plataforma de conexão para fazer seus negócios e aumentar a sua rede de relacionamento, é necessário conhecer cada um deles a fundo e saber modificar e melhorar o seu comportamento para ter um perfil bom e de crescimento.

Instagram

A rede social do Instagram é feita do visual, e todos os usuários podem postar fotos, vídeos em seu perfil e compartilhar com quem o segue e até mesmo quem não segue. Em suas postagens tem opção de duração curta, colocar efeitos, interagir com pessoas através de comentários, curtidas e compartilhamento.

A cada dia a plataforma está crescendo mais, pois além de se tornar uma plataforma de entreterimento, muitos usam a oportunidade para criar relacionamento e negócios.

