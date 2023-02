Alô brasileiros! Já podem solicitar Kit Antena Digital em fevereiro

O brasileiro que tem cadastro no CadÚnico sabe que o governo disponibiliza vários benefícios sociais para ajudar a população que está em situação de vulnerabilidade social. E dessa vez, o governo divulgou que a partir desse mês de fevereiro entregará o Kit Antena Digital, que tem como objetivo levar para essas famílias a moderna tecnologia para ter compreensão de vídeo e áudio, com qualidade de imagem e som.

E com a chegada do 5G, essa operação de serviço melhorou o nível no Brasil, já que a nova tecnologia trouxe melhorias e benefícios para os canais de televisão para as famílias que estão inscritas no CadÚnico. Ou seja, todo cidadão que tem canal aberto com antena parabólica, conseguiram ter acesso e oportunidade de ter essa nova tecnologia.

Expectativa do Kit Antena Digital e como receber

Não está gerando expectativa apenas para quem vai receber, o governo também deseja averiguar como a população vai reagir e se realmente vai melhorar, já que estimativa desse projeto Kit Antena Digital é para trazer na casa dessas famílias imagem e som de qualidade sem nenhuma interferência nos canais. O programa tem o apoio do governo federal e da Agência Nacional de Telecomunicações, conhecida como Anatel, e o programa tem o nome de Siga Antenado.

Para que o cidadão receba o Kit Antena Digital, é preciso ter uma inscrição no Cadastro Único (CadÚnico), você pode fazer isso indo no CRAS – Centro de Referência em Assistência Social – da sua cidade, é preciso também que você tenha o uso da parabólica convencional, pois o governo notificou que vai ser através dessa antena que vai ser possível os canais abertos em transmissão por satélite.

Liberação do 5G

O 5G chegou para inovar auqi no Brasil, com ele vai ser possível fazer uma alteração nos sinais de transmissão, segundo especialistas, essa alteração acontecer principalmente na TV de Banda C para Banda KU, então para que realmente eles consigam entregar uma melhoria para as famílias na imagem e som é preciso fazer toda a troca do equipamento e colocar uns mais modernos.

É válido ressaltar que essas famílias não vão precisar gastar nada para ter essa troca, pois receberão o kit do governo federal além de ter a instalação grátis na casa das famílias. No entanto, os moradores que têm em casa a antena conhecida como espinho de peixe não precisam fazer a troca.

Solicitar o Kit Antena Digital

O cidadão que deseja solicitar, basta entrar com o pedido pelas centrais de atendimento da Anatel:

0800 729 2404

Se caso desejar, pode também entrar em contato pela internet no site do programa Siga Antenado.

