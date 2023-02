Precisa de um EMPRÉSTIMO? Caixa está com condições especiais; confira

Sabemos que para fazer um empréstimo não são todas as instituições financeiras que aceitam, devido a isso, o banco da Caixa Econômica Federal criou uma modalidade de empréstimo especialmente para pessoas físicas e também microempreendedores individuais (MEI), através do aplicativo Caixa Tem.

É no aplicativo que a pessoa tem acesso ao crédito especial, lembrando que esse crédito especial disponibilizado pela Caixa é justamente para ajudar quem deseja desenvolver seu próprio negócio, ou seja, com isso o crédito de um limite para o que e como deseja utilizar, pode ser para comprar equipamentos, matéria-prima, planos para crescimento do negócio, entre outros. Para os microempreendedores individuais novatos, só conseguem o crédito se realmente estiverem dispostos a crescer o seu negócio.

Aplicativo Caixa Tem

Se você se interessou pelo crédito, deve entrar no aplicativo Caixa Tem do banco Caixa Econômica Federal e fazer o seu cadastro, feito isso a Caixa vai analisar se as suas condições estão dentro para receber o crédito especial, assim que aprovado, o empréstimo já estará disponível para as pessoas, basta ir em “empréstimo- Crédito Caixa Tem” dentro do aplicativo. O app Caixa Tem está disponível para download tanto para Android como iOS.

A análise da Caixa pode demorar até 10 dias, mas assim que for aceito o pedido, o dinheiro já depositado será depositado na conta poupança Caixa Tem, mas para quem é microempreendedor, o empréstimo deve ser pego pelo atendimento da Caixa, por ser pelo WhatsApp no número 0800 1040104.

Como funciona o crédito

Como citado acima, o banco da Caixa criou esse empréstimo especialmente para ajudar os novos microempreendedores a montarem o seu negócio, já que essa modalidade está em crescimento no Brasil. Para quem não sabe, essa modalidade também inclui os inscritos no Auxílio Brasil, que foi criado na época do Jair Bolsonaro. Segue abaixo quais os requisitos para ter o empréstimo:

É necessário ter menos de R$ 3 mil em dívidas

O cadastro do app Caixa Tem precisa estar atualizado e ter uma conta ativa no banco da Caixa

É necessário passar pela análise de crédito e estar conforme as regras

Pessoas Físicas: valor do empréstimo é no máximo R$ 1.000 e tem taxa de 3,99% ao mês

Para Microempreendedores Individuais: valor do empréstimo é de R$ 3 mil e também precisam seguir as regras.

Caixa Tem

O aplicativo Caixa Tem é o maior aplicativo pela insittuição Caixa Econômica Federal, o mesmo foi criado na época da pandemia pois era o responsável para efetuar os pagamentos do Auxílio Emergencial pelo governo, mas logo após isos aplicativo foi se expandido e agora pode ser usado como conta normal, fazer transações, receber pix, pagar boletos e contas, guardar dinheiro em poupança, entre outros.

