IPVA atrasado? Descubra como você pode negociar a dívida

Não é de hoje que muitos brasileiros acabam se enrolando na hora de pagar o IPVA de seus veículos. Seja carro ou moto, é necessário que os débitos estejam em dia para que o proprietário possa transitar livremente nas ruas e rodovias do país. Até a semana passada era possível pagar o IPVA com descontos, após o prazo estipulado – torna-se suspenso a modalidade e somente o pagamento das parcelas ou à vista sem desconto ficou disponível. O primeiro pagamento das parcelas já deve ter acontecido – caso não, o IPVA está atrasado e é necessário negociar a dívida novamente! Veja abaixo como fazer e quais cuidados devem ser tomados.

Saiba todos os detalhes sobre o IPVA atrasado

Todos os anos os proprietários de automóveis devem pagar o IPVA de seus veículos. Há casos que o IPVA é tão caro que ultrapassa os R$ 10 mil! Para negociar o IPVA é possível fazer todo o procedimento pela internet, mas caso queira – é possível ir até o Detran local e solicitar ajuda.

Para consultar os débitos pendentes no IPVA é preciso entrar no site oficial da Secretaria da Fazenda do seu estado. Após entrar no site, é necessário realizar a consulta do veículo e isso pode ser feito com o código do RENAVAM – que é encontrado no documento do veículo.

Todo e qualquer processo envolvendo o veículo será necessário a apresentação de alguns dados. É sempre bom estar com o RENAVAM/Chassi do veículo em mãos. Logo após entrar no site e preencher os dados do veículo irá aparecer o valor total do IPVA e de suas respectivas parcelas.

É importante sempre consultar o sistema antes de efetuar qualquer pagamento. Embora pareça simples – é comum algumas pessoas pagarem o mesmo boleto duas vezes. Visto que o sistema não acusa qualquer erro – ao menos enquanto o boleto pago não for compensado. Feito isso, o usuário poderá escolher as parcelas atrasadas a serem pagas e gerar o boleto de pagamento.

Para renegociar a dívida é necessário quitar as atrasadas mais antigas e optar pela modalidade de negociação. Portanto, até mesmo o IPVA vencido pode ser parcelado, na verdade, continuar parcelado – mas a qualquer momento o cidadão pode realizar o pagamento total da dívida.

Leia mais: Esqueceu do IPVA? CNH pode ser cancelada ou é apenas mito? Entenda

Vale a pena negociar o IPVA? Qual o mais vantajoso?

Sem sombra de dúvidas o ideal é quitar o tributo pela cota única – obtendo descontos. Caso não seja possível, negociar o pagamento em parcelas é o melhor a ser feito – para evitar ter o veículo apreendido ou com bloqueios de troca, venda, etc. É possível pagar o IPVA até a última semana do ano.

Outra alternativa é buscar por empresas que financiam o IPVA. Por exemplo, o PicPay. Esta carteira de pagamentos parcela o IPVA dos clientes – ou seja, ela quita todas as dívidas do cliente e o dono do veículo fica devendo ao PicPay e não mais para a Secretaria da Fazenda.

Embora haja alguns juros e taxas, é um boa opção. Até mesmo porque se por ventura o pagamento não for efetuado – o nome do cliente irá para o SPC/Serasa mas o veículo continuará limpo. Entrementes, ao ficar devendo ao Governo, a qualquer momento o veículo poderá ser pego.

Afinal, é o que acontece! Mas o principal conselho e dica é agir sempre dentro da lei. Pagando os tributos em dia e usufruindo das vantagens. Até mesmo porque algumas pessoas ficam isentas do IPVA anual. E então, o que achou? Parcele hoje mesmo o seu IPVA e evite dor de cabeça.