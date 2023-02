Compra Compartilhada é forma de economizar na crise

Nos momentos de crise financeira, como os vividos quando a pandemia do Coronavírus se instalou no Brasil, é muito comum que as pessoas busquem soluções para conseguirem economizar. E, nesse sentido, nada melhor do que apostar na compra compartilhada como aliada.

Por meio dela, é possível ter acesso a inúmeros itens necessários para o funcionamento de uma casa ou de um comércio, por exemplo, e tudo por um preço muito mais atrativo.

Não é raro, porém, encontrar quem nunca tenha ouvido falar nessa modalidade, ou tenha muitas dúvidas sobre como ela funciona e sobre como pode influenciar de forma benéfica qualquer bolso.

O que é e como funciona a compra compartilhada

A compra compartilhada, como seu próprio nome sugere, é uma compra que, para acontecer, precisa literalmente ser dividida com outras pessoas.

Funciona basicamente como se fosse uma espécie de clube de comprar, no qual são formados grupos de pessoas interessadas por um mesmo produto, em uma quantidade especifica e, quando é atingida a cota, todos conseguem finalizar a compra com um preço consideravelmente melhor do que aqueles encontrados nos supermercados.

O Brasil conta com algumas opções de aplicativos voltados para essa modalidade, como o Facily, que foi muito citado na mídia em 2022 por conta das reclamações recebidas, e também o Magazine Luiza.

É comum entrar em apps desse tipo e ver que um refrigerante de marca famosa está sendo vendido a um preço muito baixo, por exemplo. Porém, quem tem interesse em comprá-lo normalmente precisa:

Criar um grupo de compra, ou entrar em um já existente;

Entender que existe uma quantidade máxima de unidades por pessoa;

Esperar o grupo ser preenchido, para que a venda realmente seja finalizada.

Pode ser que o grupo precise de pelo menos 5 interessados, por exemplo.

Cumpridas essas etapas, basta finalizar fazendo o pagamento (caso já não tenha feito), e aguardar a entrega ser feita no local estipulado.

É muito importante ficar atento na hora de comprar

Bebidas diversas, biscoitos, itens de higiene e até mesmo roupas, entre outros itens, pode, ser adquiridos por meio da compra compartilhada.

Porém, se nas compras físicas já é preciso ter atenção, nesta modalidade não seria diferente.

É muito importante evitar qualquer tipo de roubo ou fraude. Portanto, uma das primeiras coisas que a pessoa interessada nas compras compartilhadas deve fazer é checar o histórico do aplicativo escolhido na internet.

O Facily, por exemplo, acumulou mais de 150 mil reclamações em 2022, mas assinou uma cláusula se comprometendo a atender seus clientes de forma mais eficaz.

Havendo problemas de qualquer espécie no ato da compra, portanto, independentemente do aplicativo escolhido, deve-se fazer uma reclamação junto à empresa. E, se nada for resolvido, será hora de fazer uma reclamação formal junto ao Procon.

Lembrando que a demora na entrega dos itens é perfeitamente normal, por conta do volume das vendas e da logística propriamente dita.

