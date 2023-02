Melhores aplicativos para RENDA EXTRA em 2023

Já faz alguns anos que os aplicativos para conseguir renda na extra na internet se popularizaram! Um dos grandes responsáveis por isso foi o TikTok, com suas campanhas bilionárias que captou milhões de novos usuários. Era possível ganhar até R$ 1 mil ou mais apenas indicando pessoas. Atualmente, não existem aplicativos que paguem tão bem – entretanto, é possível fazer uma renda extra com alguns modelos semelhantes, que recompensam seus usuários por compartilhamentos, curtidas, visitas, etc. Veja abaixo os melhores de 2023 e comece agora mesmo.

Aplicativos para renda extra 2023

Sem sombra de dúvidas é um dos assuntos mais buscados nos primeiros meses do ano. Todos querendo sair do lugar e buscar algo melhor. Para ganhar dinheiro extra com aplicativos é necessário ser maior de idade e possuir conta bancária ou PayPal.

Com isso, já é possível conseguir uma boa grana na internet. Visto que em alguns casos é possível usar a conta dos pais – e então, conseguir render uma graninha extra pro fim do mês.

É válido ressaltar que a maioria dos aplicativos pagam em dólar e isso é bom para os usuários. Por quê? Se o usuário recebe 1 dólar, ao converter para o real ele pode multiplicar o dinheiro de acordo com o valor do dólar no dia. É interessante estar atento as taxas de saque.

SurveyKing

O SurveyKing é uma plataforma de pesquisas que pagam os usuários para responder a algumas pesquisas. No geral, são empresas terceirizadas que pegam demandas de órgãos públicos ou privados – e devolvem para eles pesquisas reais: e isso tudo acontece através de sites e aplicativos de pesquisas.

Óbvio que as empresas ganham para isso, portanto, parte do dinheiro é destinado as pessoas responsáveis por responderem os questionários e pesquisas. Não é revelado o pagamento mínimo, mas acontece – de acordo com usuários é um pouco lento e feito via PayPal. Ah, o pagamento é em dólar!

YouGov

Neste caso, trata-se de um aplicativo para Android e iOS no mesmo modelo do anterior – mas em contrapartida, possui meio que um nicho específico. Tratando apenas de séries, filmes, famosos, etc. No caso deste aplicativo, o pagamento é um pouco acelerado – mas pode demorar para conseguir visto que o pagamento mínimo é de R$ 250. É válido ressaltar que o pagamento ocorre em Euros.

Portanto, tirando um tempinho todos os dias é possível conseguir acumular o valor necessário e realizar o saque no fim do mês! Bom demais, né?

GPrize

Chegando no modelo tradicional, o GPrize recompensa seus usuários por instalarem aplicativos, compartilharem links, indicações, etc. Os pagamentos são feitos pelo PayPal e é em dólar. É exigido 20 dólares para saque. Convertendo em real, aproximadamente R$ 100 reais. Entrementes, nem todos os usuários se agradaram do programa e até indicaram que poderia

Qual aplicativo escolher para render?

Todos os aplicativos podem ser encontrados na loja de aplicativos de sua preferência. Seja Android ou iOS. É recomendado visualizar as indicações e comentários de cada um. Geralmente, mais pessoas já experimentaram e conseguiram entrar um verdadeiro feedback.

Entrementes, uma das melhores maneiras de ganhar dinheiro na internet é se especializando em algum setor – seja de escrita, design, etc. Há bastante trabalho e é possível encontrá-los facilmente. Abaixo iremos deixar um artigo para quem tiver interesse!

