Uber Moto cancelado pela prefeitura? Entenda

O Uber Moto é um serviço de transporte individual de passageiros que já está presente no Brasil desde 2020, mais especificamente desde novembro do ano em questão. Em 2023, foi a vez de duas grandes capitais brasileiras aderirem a ele, mas este início não foi necessariamente como o esperado.

Muitos passageiros mal tiveram tempo de se acostumar com tal opção, e viram o serviço ser cancelado por questões burocráticas.

Ao que tudo indica, porém, trata-se de uma decisão temporária, que busca simplesmente a regularização do serviço.

Mais detalhes são disponibilizados a seguir.

Onde, e porque, o Uber Moto foi cancelado

Exatamente no dia 5 de janeiro de 2023 o Uber Moto passou a fazer parte da rotina de quem mora no Rio de Janeiro e em São Paulo.

Desde a última segunda-feira (30 de janeiro), porém, o serviço está cancelado na capital paulista, por conta de um acordo que, ao que tudo indica, tem ligação direta com o poder público da cidade.

Ocorre que o Uber Moto ainda não possui a regulamentação necessária exigida pela prefeitura, e nem mesmo estudos conclusivos a respeito de sua implementação. A empresa afirma, porém, que já existe um grupo técnico trabalhando para reverter essa situação, com representantes das duas partes envolvidas.

No decreto oficial, que contou com a assinatura do prefeito em exercício Ricardo Nunes, do partido MDB, há a proibição expressa dessa modalidade até segunda ordem.

Lembrando que é preciso, ainda, que a norma que regulamenta o transporte privado e individual de passageiros na cidade precisa incluir as motos em seu texto, embora, no momento, não faça distinção de tipos de veículos.

Veja também: Bolsa Atleta arca com todos os custos do profissional; veja como receber

Como se dá o funcionamento em outras cidades

No Rio de Janeiro, onde começou a funcionar no mesmo dia que em São Paulo, o Uber Motos segue com sua operação normalmente, assim como ocorre em pelo menos mais 160 cidades, como Aracaju e Belo Horizonte.

Durante as três semanas de funcionamento na capital paulista, por sinal, não houve ocorrência de nenhum tipo de acidente, comprovando a eficiência do serviço.

Enquanto aguarda novo parecer da prefeitura, a empresa, Uber, faz sua parte para prezar pela segurança dos passageiros e também dos motoristas propriamente ditos.

Os interessados em trabalhar com Uber Motos para transportar passageiros precisam obrigatoriamente oferecer capacetes higienizados, por exemplo, além de apresentar uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva, com a categoria correta e, ainda, com a devida observação a respeito de atividades remuneradas.

Uma vez voltando a ter permissão de funcionar na cidade, essa modalidade, assim como a que é composta pelos carros, irá ajudar diariamente milhares de pessoas que possuem uma rotina agitada e precisam de um transporte rápido e eficiente para chegarem aos seus destinos.

Em uma cidade na qual problemas com trânsito e com falhas no metrô são frequentes, por exemplo, o Uber Motos é muito bem-vindo, desde que funcione dentro das determinações da prefeitura.

Veja também: Demitido por ser “chato” trabalhador ganhou R$ 20 MIL de indenização