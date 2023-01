Direito esquecido em bancos: veja quais são os locais

Inúmeros brasileiros têm dinheiro esquecido em bancos e nem mesmo sabem da existência dessa quantia. Se forem considerados os dois grupos que possuem algo para receber e ainda não as solicitaram, por sinal, o número chega facilmente aos milhões de pessoas.

E quando se trata de dinheiro, principalmente nos meses do início do ano, informação nunca é demais, não é mesmo?

Afinal, qualquer quantia pode ser muito bem-vinda na hora de arcar com os gastos das festas de fim de ano ou mesmo com os custos que chegam com a chegada de um novo ano, como IPTU e IPVA.

E é justamente para ajudar os brasileiros em relação a isso que, abaixo, são listados os locais nos quais o dinheiro está “parado” aguardando resgate.

Quais as fontes do dinheiro esquecido em bancos de todo o país

No que diz respeito ao dinheiro esquecido em bancos, existem tanto as quantias direcionadas especificamente aos trabalhadores, quanto aquelas relacionadas aos brasileiros de modo geral.

E são especificamente 3 os locais de “fonte” de todo esse dinheiro extra a ser resgatado:

PIS/Pasep

O PIS (Programa de Integração Social) e o Pasep (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) são abonos aos quais os trabalhadores dos setores público e privado têm direito, anualmente.

Basta cumprir alguns pré-requisitos para ter direito a até um salário mínimo na conta. Mas, mesmo assim, há quem não se lembre do dinheiro: somente em 2022, 400 mil pessoas (pelo menos) não fizeram o resgate.

Quem tem dúvida sobre ter algo a receber pode ligar no número 158, ou fazer uma consulta por meio da Carteira de Trabalho Digital.

Cashback

O cashback é uma modalidade na qual ao realizar compra em alguns estabelecimentos e/ou utilizar determinados cartões, o cidadão tem direito a uma parte do dinheiro de volta.

Ocorre, porém, que muitas pessoas não têm conhecimento disso e, portanto, acabam esquecendo de receber quantias consideráveis.

Sistema Valores a Receber

O SRV foi criado pelo governo, a fim de devolver aos brasileiros o dinheiro esquecido em bancos e outras instituições financeiras, por conta de diversos contextos.

Para muitos brasileiros, porém, ainda se trata de uma novidade, considerando que ainda existem pelos menos R$ 4 bilhões para serem devolvidos para pessoas de todo o país.

O que esperar do Sistema Valores a Receber em 2023

De todos os locais nos quais há dinheiro esquecido, o Sistema Valores a Receber é o que mais causa dúvidas nos brasileiros, principalmente no que diz respeito a uma nova rodada de consultas e recebimentos.

Até o momento, porém, ainda não há um parecer do governo, em relação a quando essas funcionalidades serão liberadas novamente. O Banco Central do Brasil afirma, porém, que não há com o que se preocupar, no que diz respeito às quantias, pois o dinheiro que já está no sistema continuará lá até que as consultas e os saques sejam liberados novamente.

Toda e qualquer novidade sobre o assunto pode ser acompanhada pelo link https://bit.ly/3HiNDKg.

