BOA NOTÍCIA para os aposentados! Valor do consignado subiu

No Brasil, a maioria dos segurados do INSS fazem empréstimo consignado, uma vez que os juros são menores, todavia, eles acabam pagando por ele durante vários anos. Essa é uma das melhores modalidades de empréstimo, uma vez que os juros são menores, já que o pagamento é certo, por conta que é descontado diretamente na folha de pagamento do segurado. Agora, com o aumento do salário, a margem continua a mesma, todavia, o valor aumentou, portanto, até quem não tem mais margem, pode fazer um novo empréstimo agora, já que houve um reajuste no salário mínimo, confira.

Qual o novo valor disponível para empréstimo consignado?

Atualmente, é válido entender que o segurado pode comprometer no máximo 45% de sua renda com serviços de crédito consignado, limite esse chamado de margem consignável. Mas desses 45%, apenas 35% pode ser usado para empréstimo, os outros 10% são divididos em despesas e saques no cartão de crédito consignado e para o uso do cartão de benefício, em partes iguais.

Por exemplo, um segurado que recebe R$ 3 mil, ele terá disponível para operações consignáveis R$ 1350, sendo que a divisão fica sendo R$ 1050 para empréstimo e R$ 150 para cada uma das outras duas modalidades citadas.

Mas agora considerando o cenário mais comum, que é de quem recebe apenas um salário mínimo, como ele teve um aumento de R$ 90 neste ano, agora será possível comprometer até R$ 31,50 por parcela. Lembrando que o cálculo em questão já está considerando o acréscimo do piso nacional e a margem disponível para empréstimo consignado.

Como funciona o empréstimo consignado?

O funcionamento do consignado é bem mais simples em relação às outras modalidades, uma vez que o valor das parcelas é descontado diretamente do benefício do segurado, portanto, as chances de inadimplência são praticamente nulas. Por isso, essa é a opção mais barata de empréstimos. Ou seja, há como entender que quanto maior os riscos, maior será o valor dos juros.

Lembrando que a modalidade em questão, não é exclusiva dos segurados do INSS, há também como fazer os servidores públicos, militares e trabalhadores formais. Lembrando que a principal vantagem da modalidade citada, é a baixa taxa de juros que é aplicada nas operações.

Já que há uma regulação para elas, atualmente, os juros para a modalidade em questão não podem ser superiores a 2,14% ao mês e nem maior que 3,06% nas operações com cartão. De acordo com um estudo realizado pelo Banco Central, as taxas que foram cobradas no início do ano, ficaram em torno de 1,25%.

