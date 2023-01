Remédio de graça em todo Brasil; como usar a Farmácia Popular

Um dos programas sociais mais usados no Brasil é o Farmácia Popular, ele é uma iniciativa do Governo Federal a fim de oferecer medicamentos de maneira gratuita para os brasileiros. Lembrando que ele oferece aqueles que são essenciais para que a pessoa possa viver, principalmente em casos de diabetes, hipertensão e outras doenças. Qualquer pessoa que esteja com a prescrição médica pode usar o programa em questão.

Como é possível pegar a medicação e quais as receitas aceitas?

Para conseguir pegar a medicação de maneira gratuita, o primeiro passo, é precisar de fato do remédio em questão. Portanto, é necessário que a pessoa tenha se consultado em algum médico e ele receitado alguns medicamentos essenciais para o cotidiano da pessoa em questão.

Feito isso, com a receita em mãos, basta ir até uma farmácia que esteja credenciada no Programa em questão, portando CPF, documento com foto e a receita que o médico prescreveu, lembrando que não é a cópia, precisa ser a original. E após isso, basta entregar para o farmacêutico do local.

E sobre quais tipos de receitas são válidas, essa é uma pergunta bem frequente. Mas em síntese, qualquer receita que foi assinada por um médico com CRM ativo, pode ser usada a fim de gozar dos benefícios do programa em questão. Isso tem validade tanto para receitas oriundas de redes particulares quanto para aquelas emitidas pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Só há um fator no qual as pessoas devem ficar atentas, diz respeito ao prazo dela, que precisa ser de no máximo 120 dias. Já no caso dos anticoncepcionais, a validade é de 1 ano.

Para pegar os remédios, é preciso ser maior de idade?

Sim e não. Para pegar o remédio na farmácia é preciso que o menor esteja na companhia de algum responsável, mas para usufruir dos benefícios, não há restrição de idade. Lembrando que os pais devem levar consigo documento do menor ou deles, com foto. Isto é, CPF e RG, por exemplo. Desse jeito a pessoa já terá direito a receber os medicamentos em questão.

E a receita que você deu, ficará com você, ela deverá ser devolvida. A farmácia ficará apenas com uma cópia da receita original, que posteriormente será arquivada no banco de dados do estabelecimento. Portanto, jamais esqueça ela, uma vez que você precisará dela posteriormente para pegar outros medicamentos.

E outra dúvida frequente é acerca das pessoas que não sabem assinar, se elas podem pegar os remédios ou não. A resposta é bem simples, sabendo assinar ou não, a pessoa pode sim pegar os remédios, mas ela deverá fazer o registro de sua digital nos cupons e a farmácia ficará com uma cópia do RG do beneficiário.

