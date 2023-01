ATENÇÃO! Mudanças no Bolsa Família em fevereiro

O Bolsa Família é o maior programa de transferência de renda que há no Brasil, que no momento, conta com um pouco mais de 21 milhões de beneficiários, isso representa quase 10% da população brasileira. Todavia, há um grande problema que o Governo está enfrentando, trata-se que o Cadastro está inflado, com pessoas que estão recebendo o benefício de modo irregular, mas algumas atitudes serão tomadas a fim de amenizar isso.

O que será feito para evitar essas irregularidades?

Para evitar novas irregularidades e conseguir cessar com as que já existem, o atual Ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, anunciou que irá implementar um novo procedimento dentro do Bolsa Família, que será baseado em uma análise dos cadastro já existentes, um verdadeiro pente-fino.

“São cerca de 10 milhões de famílias que vão passar pelo crivo dessa atualização, que tem indícios de irregularidades. O recadastramento com certeza vai nos dar segurança para quem tiver irregular sair da lista de beneficiários”, afirmou o ministro. A principal busca é por famílias que são formadas por apenas uma pessoa.

E não é uma ‘caça’ às famílias unipessoais, mas é porque nos últimos anos, aumentou em quase o triplo o número de famílias nessa modalidade. Portanto, surgiu a suspeita que fossem apenas os membros de uma mesma família que se dividiram em vários, a fim de receber mais parcelas do benefícios. Lembrando que as famílias que estão dentro das regras do programa, não devem se preocupar, pois nada irá ocorrer.

Após o pente-fino, o adicional começará a ser pago

Durante o período eleitoral, Lula prometeu que iria conceder um adicional por criança menor de 6 anos, para as famílias inscritas no Bolsa Família e a promessa em questão deve ser cumprida. Contudo, para que o repasse comece, estão esperando o ‘pente-fino’ prometido, a fim de diminuir a folha de pagamento.

A previsão atual é que os repasses comecem em março. A proposta é que cada família receba um adicional de R$ 150 por criança menor de 6 anos. Lembrando que para que a família venha receber, algumas regras deverão ser seguidas. Regras essas que anteriormente não eram exigidas.

“A previsão é que a gente possa já em fevereiro trabalhar as condições de, ao mesmo tempo, atualizar o cadastro e já ali estar também trabalhando o Novo Bolsa Família. Em fevereiro tem essa nova reformulação e a partir do mês de março, o pagamento já acrescido dos 150 reais por criança até 6 anos”, afirmou o ministro de Lula. Portanto, falta mesmo apenas a conclusão da averiguação de quem está recebendo o benefício de maneira irregular.

