Concurso mais aguardado do ano: R$ 28,8 MIL! Inscrições abertas

O concurso mais aguardado do ano já está com as inscrições abertas e, também, está dando o que falar.

Afinal, ele não só está ligado a um dos órgãos de maior importância para o país, como também está oferecendo um salário surpreendente, a ser pago para os 244 melhores colocados.

Trata-se, porém, de um concurso que é voltado para uma parcela muito específica da população, e que também exige um valor considerável no ato da inscrição em si, além da aprovação em diversas etapas para que, então, o tão esperado montante mensal comece a ser pago.

Todos os detalhes sobre esse assunto são explicados nos tópicos abaixo.

O concurso mais aguardado do ano talvez seja, também, o mais bem pago

Pagando um salário de R$ 28,8 mil aos aprovados em todo o processo seletivo, não há como um concurso não ser o mais aguardado do ano.

E é justamente nesse contexto que se encontra o novo concurso anunciado pelo Tribunal de Justiça do estado de São Paulo.

São, ao todo, 244 vagas que estão em aberto, sendo que todas elas têm o objetivo de preencher o cargo de Juiz Substituto (ou Juíza Substituta). Entende-se, portanto, que não é qualquer pessoa que pode se inscrever.

Os interessados em concorrer a uma das vagas desse novo concurso do TJ-SP precisam obrigatoriamente ter um diploma de bacharelado em direito, emitido por uma instituição de ensino que seja reconhecida pelo MEC.

A emissão precisa ter ocorrido há pelo menos 3 anos, e o candidato, que não pode ter mais que 65 anos de idade, precisa precisará comprovar que possui experiência mínima de 3 anos com práticas jurídicas.

O processo como um todo, como explicado no próximo tópico, não é dos mais simples. Mas o valor a ser recebido faz o esforço valer a pena, e de fato mostra porque esse é o concurso mais aguardado do ano dentro do seu nicho.

Informações sobre as inscrições e as etapas do concurso

As inscrições tiveram início no dia 23 e janeiro, e serão encerradas no dia 23 de fevereiro, sendo que o valor exato que deve ser pago pelo cidadão que deseja se inscrever é de R$ 288,83.

O processo de seleção serão composto por exatamente 9 etapas, estando entre elas a prova objetiva, a prova objetiva, a avaliação psicológica e o exame de sanidade física e mental, por exemplo.

É importante saber, ainda, que as 244 vagas em aberto serão preenchidas das seguintes formas:

12 vagas para pessoas que possuam alguma deficiência;

49 vagas para pessoas que sejam negras;

183 vagas em caráter de ampla concorrência.

Os selecionados ocuparam os cargos de juiz ou juíza por 2 anos, a partir do momento em que os resultados forem homologados, sendo que esse período pode ser renovado por mais 2 anos.

Todas as informações, bem como regras, datas e documentos exigidos, estão disponíveis no link https://www.vunesp.com.br/TJSP2202.

