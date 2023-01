O ChatGPT é um das novas tecnologias que mais têm chamado a atenção na atualidade. Trata-se de um tipo de inteligência artificial ou chatbot super sofisticado capaz de responder muitas perguntas e produzir conteúdos textuais.

A fim de testar essa nova sensação da internet, a reportagem do portal Notícia da Manhã conseguiu acessar a ferramenta e decidiu tirar uma dúvida inquietante. O que será que o ChatGPT tem a dizer sobre o fim dos tempos, ou seja, sobre o fim da humanidade na Terra?

As respostas são, no mínimo, curiosas.

Veja o que o ChatGPT disse a respeito da aniquilação da vida humana da Terra

Abaixo está a “entrevista” que realizamos com o ChatGPT, alguns trechos precisaram ser editados e ajustados.

Notícia da manhã: Olá, tudo bem com você?

ChatGPT: Olá, estou bem, obrigado. Em que posso ajudá-lo hoje?

Notícia da Manhã: Gostaria de tirar algumas dúvidas sobre o futuro da humanidade. Pode me ajudar?

ChatGPT: Claro, estou aqui para ajudá-lo. O que você gostaria de saber sobre o futuro da humanidade?

Notícia da Manhã: A humanidade pode ser destruída em um futuro próximo?

ChatGPT: Existem muitos desafios que a humanidade enfrenta hoje e no futuro, alguns dos quais podem representar ameaças significativas à sobrevivência da raça humana. Alguns exemplos incluem mudanças climáticas extremas, guerra nuclear, pandemias globais, e avanços tecnológicos que podem criar novas ameaças à segurança. No entanto, é importante notar que a humanidade também tem a capacidade de enfrentar esses desafios e encontrar soluções para eles. A ciência e a tecnologia estão evoluindo rapidamente e podem ser usadas para ajudar a resolver esses problemas. Além disso, a cooperação global e a colaboração entre nações e indivíduos também são fundamentais para enfrentar esses desafios.

Notícia da manhã: Qual seria a principal causa para a destruição da vida humana na Terra?

ChatGPT: É difícil apontar apenas uma causa para a destruição da vida humana na Terra, já que existem muitos desafios e ameaças que a humanidade enfrenta. No entanto, alguns dos maiores riscos para a humanidade incluem:

Mudanças climáticas extremas: as mudanças climáticas causadas pelas emissões de gases de efeito estufa podem levar a eventos climáticos extremos, como tempestades, secas, enchentes e subida do nível do mar, que podem causar danos significativos às comunidades e à agricultura.

Guerra nuclear: o armamento nuclear é uma ameaça constante à paz global e ao bem-estar humano. Uma guerra nuclear poderia causar milhões de mortes e causar danos ambientais de longa duração.

Pandemia global: a humanidade está vulnerável a surtos de doenças infecciosas, como a pandemia COVID-19. Uma pandemia global poderia causar milhões de mortes e ter um impacto econômico devastador.

Avanços tecnológicos: a tecnologia está avançando rapidamente e pode trazer benefícios significativos, mas também pode trazer novas ameaças à segurança, como a cibersegurança e a inteligência artificial.

Esses são apenas alguns exemplos e é possível que outras ameaças possam surgir no futuro. É importante que a humanidade continue trabalhando junta para prevenir e enfrentar esses desafios, e que possa se preparar para lidar com possíveis cenários futuros.

Notícia da Manhã: Quanto tempo resta de vida para o seres humanos na Terra?

ChatGPT: É difícil prever exatamente quanto tempo resta de vida para a humanidade na Terra. Isso depende de muitos fatores, incluindo como a humanidade enfrenta os desafios atuais e futuros.

Alguns cientistas acreditam que as mudanças climáticas extremas e a degradação ambiental podem tornar a Terra menos hospitaleira para a vida humana ao longo do tempo. Outros alertam para os riscos de guerra nuclear e pandemias globais. No entanto, também existem muitos esforços sendo feitos para enfrentar esses desafios e proteger a humanidade.

Enfim, não há uma resposta exata para essa pergunta, e é importante que a humanidade continue trabalhando junta para enfrentar os desafios e garantir um futuro próspero para todos.

Notícia da manhã: Um dia, as máquinas com inteligência artificial poderão destruir as pessoas?

ChatGPT: A possibilidade de as máquinas com inteligência artificial (IA) causarem danos às pessoas é uma preocupação crescente à medida que a tecnologia avança. No entanto, é importante notar que a IA não é uma força autônoma, e sim uma ferramenta criada e controlada pelas pessoas.

Existe um risco de que as máquinas com IA possam ser programadas de forma incorreta ou maliciosa, causando danos às pessoas. Por exemplo, se uma máquina de IA é programada para atingir um objetivo específico sem considerar as consequências humanas, ela pode causar danos indevidos.

Além disso, a IA também pode ser usada para amplificar os riscos existentes, como a proliferação de armas autônomas, com possíveis consequências graves.

Para minimizar esses riscos, é importante que os cientistas, engenheiros, e reguladores trabalhem juntos para garantir que as máquinas com IA sejam desenvolvidas e utilizadas de forma ética e responsável. Isso inclui estabelecer princípios éticos, desenvolver mecanismos de verificação e validação, e criar sistemas de governança para supervisionar o uso da IA.

Enfim, não se pode afirmar que as máquinas com IA vão destruir as pessoas, mas é importante se preparar e se prevenir para minimizar os riscos.