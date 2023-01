Tem moto? Você pode conseguir IPVA de graça neste grupo

O mês de janeiro, o mês temível devido a tantas contas que chegam para pagar, e um desses boletos é o IPVA – Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores – porém, em alguns grupos em que motociclistas estão isentas desse imposto, o que já alivia para muitos.

Ter uma moto também é criar um filho, não é porque o automóvel é menor que os gastos são menores, nem sempre isso acontece, depende muito. E no mês de janeiro os motoqueiros também sofrem para pagar o IPVA. Se você tem moto, fique conosco porque esse texto foi feito pensando em você!

Projeto de isenção do IPVA

Infelizmente muitos condutores ainda não conhece esse projeto de isenção do IPVA neste ano de 2023, isso porque aconteceu recentemente através do Senado Federal que aprovou uma resolução PRS 3/2019, onde consta o abatimento desse imposto para os motociclistas que então englobados em alguns requisitos.

No início, o projeto previa a isenção apenas para um grupo específico, era somente para os donos de motos com 150 cilindradas, só que os fabricantes entraram na causa e pediram para o senado a inclusão também de outras motocicletas a resolução.

Segundo a Abraciclo – Associação Brasileira de Fabricantes de Motocicletas e Similares – compartilhou dados de que o número de motocicletas que estão nas ruas circulando por volta de todo o Brasil aumentou cerca de 76% nos últimos anos, já a frota geral permaneceu em 66%. Assim, ao fazer uma comparação com a quantidade de motos em 10 anos atrás e atualmente, o número chegou a dobrar.

Chico Rodrigues, que é da União Brasil e senador autor desse projeto, afirmou que 85% das pessoas que compram uma moto estão na categoria C,D ou E. Com isso, esses veículos são usados para que as pessoas se desloquem de casa para o trabalho, já outros utilizam esse tipo de automóvel para conseguir fazer uma renda, especialmente serviços que precisam de moto, como por exemplo: entregador.

O senador ainda complementou que os cidadãos que estão inclusos em baixa renda usam menos as motocicletas, e assim eles podem se tornar os mais prejudicados, tanto pela falta de um transporte público com qualidade e ter que pagar o valor do imposto, porque além de gerar renda, elas são mais econômicas e são mais em conta do que comprar um carro.

Independente da situação, cabe ao estado decidir essa medida e se vai conceder ou não a isenção para todas as motocicletas de até 170 cilindradas, até o momento dessa matéria, o único estado que se manifestou e aderiu foi o da Paraíba, os outros ainda não comentou sobre o assunto e nem se posicionou.

