Quanto rende o prêmio de R$ 75 milhões da Mega deste sábado na poupança

Pode ser que fique um novo milionário nesse sábado (28), e o prêmio da Mega-Sena se acumulou para o valor de R$ 75 milhões e o novo sorteio irá acontecer sábado agora, pensando nisso, o banco da Caixa Econômica Federal, como são eles os responsáveis pelo pagamento, a pessoa se quiser pode deixar o dinheiro na poupança.

A ansiedade vem tomando conta de muitos, quem não deseja ser o novo ganhador milionário não é mesmo! Ainda mais depois que o prêmio acumulou. Lembrando que para ser o novo milionário no Brasil é necessário acertar os 6 números da Mega-Sena. São milhares de pessoas apostando, mas apenas um levará esse prêmio.

Prêmio da Mega-Sena

O principal prêmio da Mega-Sena ficou nesse valor após realizarem vários concursos e não ter nenhum ganhador, o que chega mais próximos são as pessoas que acertam as quinas ou até mesmo a quadra e que ganham um valor de premiação (bem menor que o prêmio principal). Se você deseja jogar, calma que ainda dá tempo, tem até amanhã para fazer o jogo, pois o sorteio será a noite.

Vale relembrar que a última vez que a loteria conseguiu dar o prêmio principal foi no valor de R$ 540 milhões, feito no dia 31 de dezembro de 2022, concurso Mega-Sena da Virada. Para quem não sabe esse prêmio foi o maior de todos, o maior da história. E para nesse início de 2023, esse valor de R$ 75 milhões é porque até o momento ninguém acertou todos os números.

Por mais que não tenha nenhum jogador que acertou todas as dezenas, a caixa ainda dá prêmios em valores para as pessoas que ao menos acertaram a quina ou a quadra do jogo, porque reconhece que é um jogo muito difícil, e pagam valores menores para quem consegue acertar essa quantidade, enquanto o prêmio principal vai se acumulando a espera de um dono.

Veja também: Pagar no Pix em 12 vezes! Este é o SEGREDO que ninguém conta

R$ 75 milhões na poupança

O que muitos brasileiros não pensam direito é depois que ganhou o prêmio, onde irá guardar esse dinheiro, se vai investir, ou se já vai gastar muito nos seus sonhos. Pode ser que o Brasil tenha um novo milionário nesse sábado, então é bom a gente conversar sobre isso.

Quanto será que esses R$ 75 milhões renderia na poupança. O Banco Central, analisou os dados e divulgou que o método poupança tem um rendimento de cerca de 6% anualmente, com a taxa referencial (TR), ou seja, esse dinheiro na conta da poupança durante 1 mês renderia R$ 507 mil.

Mas se o ganhador quiser deixar o valor do prêmio render na caderneta durante 12 meses (1 ano), a partir do segundo mês esse valor já iria estar bem superior aos R$ 507 mil, já que o valor total é de R$ 75 milhões e assim vai indo. É uma regra que todos conhecem, quanto maior for o valor na conta, maior é o rendimento de cada mês.

Se nesse sábado a pessoa ganhar o prêmio sozinha, será maravilhoso, pois as chances de ele ter que trabalhar são mínimas (apenas se quiser mesmo), mas é válido lembrar que é somente para quem acertar os 6 números da Mega-Sena. E por mais que haja mais de um vencedor, vamos combinar que o valor do prêmio ainda é muito bom, e se a pessoa saber investir e não sair gastando tudo de uma vez, pode ser que ela nunca mais precise trabalhar na vida e viva somente dos investimentos que ela fazer com esse dinheiro.

Veja também: Por que o salário-mínimo não está em R$ 1.320 como prometido?