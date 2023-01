Por que 100 milhões de contas podem ser bloqueadas da Netflix?

Para quem acompanha as publicações relacionadas ao mundo da tecnologia e do entretenimento, não é novidade que, já há alguns meses, a Netflix tem causado polêmica com algumas decisões divulgadas.

Uma delas diz respeito a uma medida que já teve início em alguns países e, quando adotada a nível global, poderá levar literalmente milhões de contas a serem bloqueadas.

Embora a marca não se mostre muito preocupada com os possíveis desdobramentos (inclusive financeiros) da inciativa em questão, trata-se de que algo que, para os consumidores, pode ser um caminho sem volta.

O compartilhamento de senhas da Netflix pode levar ao bloqueio da conta do usuário

Sim: o assunto em pauta é justamente o compartilhamento de senha, que vem sendo discutido já há algum tempo e, na prática, não é permitido pela Netflix. Há, inclusive, um trecho do contrato voltado especificamente para a explicação desta proibição.

Os testes relacionados à inibição deste compartilhamento já tiveram início, inclusive na América Latina, e caminham para uma cobertura mais global.

Alguns usuários, ao logarem na plataforma com dados de terceiros, podem até mesmo visualizar um aviso reforçando a proibição e incentivando a aquisição de uma conta própria.

A Netflix, porém, não pretende ficar somente “nos avisos”: as contas que infringirem esta regra básica poderão, sim, ser bloqueadas. E é por isso que, caso vá adianto no mundo todo, a proibição tende a bloquear milhões de contas.

O que o usuário deve fazer, segundo a empresa

Embora tal medida possa causar um grande prejuízo financeiro, principalmente quando considera-se o fato de que muito usuários já estão abandonando a plataforma por causa desta proibição, a Netflix não enxerga um impacto negativo a longo prazo.

A empresa acredita que com o passar do tempo as pessoas entenderão a importância desta medida, e retomarão suas assinaturas aos poucos.

Quem já está com a conta ativa e não quer vê-la bloqueada, portanto, pode aderir a 3 iniciativas:

1. Não compartilhar sua senha

Afinal, isso é o mínimo que a Netflix espera de seus usuários.

Lembrando que uma iniciativa interessante dentro da própria casa, por exemplo, é criar usuários diferentes, dentro de uma mesma conta. Assim, toda a família pode aproveitar as opções de entretenimento sem problemas.

2. Pagar o valor extra pelo compartilhamento

Uma solução encontrada pela Netflix, e que já está em vigor em alguns países, é cobrar uma taxa extra por cada conta que é compartilhada.

Quem mora da República Dominicana e na Argentina, por exemplo, pode continuar com o hábito de compartilhar suas contas, caso queira. Porém, é preciso pagar um preço extra por isso.

E esse preço, até o momento, está entre R$ 9 e R$ 16.

3. Incentivar os amigos e familiares a criarem suas próprias assinaturas

Por fim, quem não quer estar entre os milhões de usuários que terão suas contas canceladas pode não só evitar o compartilhamento de senha, mas, também, incentivar as pessoas próximas a tenham sua própria assinatura da Netflix.

