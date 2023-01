Kit de antena digital de graça LIBERADO; saiba como conseguir

Já há algum tempo os brasileiros têm ouvido falar sobre a possibilidade de obter um kit de antena digital de graça e, principalmente, sobre a importância de conseguir uma antena deste tipo para as suas residências.

E agora, com a chegada e o fortalecimento cada vez maior do 5G no Brasil, o assunto veio à tona novamente.

Para muitas pessoas, trata-se de algo que não faz muito sentido, uma vez que esta nova rede está atrelada principalmente ao sinal dos celulares. Porém, ao contrário do que muitos imaginam, o 5G também interfere nos sinais de TV e, por isso, faz com que a antena digital seja necessária.

Por que o uso da antena digital se faz necessário

Toda e qualquer pessoa que queira maior qualidade de som e imagem em televisores de sinal aberto deve abandonar o uso da antena parabólica, que funciona na Banda C, e migrar para o modelo digital, que funciona na Banda KU.

E é justamente nesta última banda que a rede 5G atua.

Por meio dela, vídeo e áudio se tornam muito mais nítidos, garantindo uma experiência de entretenimento muito melhor.

Vale reforçar, inclusive, que a Banda C irá deixar de existir oficialmente agora em 2023. Logo, quanto antes os brasileiros fizerem a migração, melhor!

No que diz respeito às famílias de baixa renda, especificamente, não há com o que se preocupar: o Governo Federal já anunciou que elas terão direito a um kit de antena digital de graça.

Veja também: Desconto na conta de LUZ: 200 mil famílias podem receber neste estado

Como conseguir o kit de antena digital de graça

Como mencionado, portanto, a troca por um equipamento que seja mais moderno deverá ser feita por todas as pessoas que utilizam antena parabólica, sendo que o kit de antena digital de graça será destinado às famílias que não têm condições financeiras de fazer tal aquisição.

E isso acontece por meio do programa Siga Antenado, que faz a distribuição e instalação do kit em questão para as famílias menos favorecidas, e tem o apoio da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) e do Governo Federal.

Para ter direito ao kit, porém, a família precisa estar com cadastro ativo e atualizado no CadÚnico, e fazer uso da antena parabólica convencional, que faz a captação de som e imagem via satélite.

O pedido pode ser feito pelo número 0800 729 2404, que é o telefone oficial da Anatel, ou pelo site do Siga Antenado, disponível no endereço web https://sigaantenado.com.br/.

Quem optar por fazer o processo pelo site deverá acessar o menu e clicar em “Programa de distribuição de kits gratuitos” e, então, selecionar “Agende aqui”.

Será preciso se identifica, por meio do NIS (Número de Identificação Social) ou CPF, responder a um breve questionário e, por fim, indicar o melhor dia e horário para a instalação, a fim de que o técnico possa se dirigir até a residência para fazer este serviço.

Praticamente todas as capitais brasileiras já contam com o kit de antena digital de graça.

Veja também: Estes professores receberão mais do que o mínimo do MEC