Novo valor de benefício para aposentados começa nesta semana

Finalmente! Já faz alguns dias que o salário mínimo aumentou para R$ 1.302, na prática, apenas os trabalhadores formais sentiram o aumento em seus salários. Entrementes, agora chegou a vez dos aposentados e pensionistas do INSS. Começando desta quarta-feira, 25, seus benefícios serão alterados e passarão a receber um novo valor mensal. Outrora, o piso-base para o salário era de R$ 1.212, com o aumento saltou para R$ 1.302. Valor este que representa 7,42% a mais que o valor vigente em 2022. Veja abaixo as mudanças e como receber.

Aposentados e pensionistas 2023

Espera-se que o salário salte para R$ 1.320, mas enquanto isso não ocorre, o piso nacional segue sendo de R$ 1.302. Vale ressaltar que os beneficiários que recebem aposentadorias acima do piso, irá ter o reajuste salarial com base no INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor de 2022.

O aumento foi de 5,93% – com isso, o teto previdenciário sai de R$ 7.087,22 para R$ 7.507,49. Lembrando que os novos valores começarão a ser pagos a partir desta quarta-feira, 25, e irão terminar no dia 7 de fevereiro. Datas para quem recebe somente 01 salário mínimo.

Aos demais brasileiros que recebem valores acima de 01 salário mínimo, irão começar a receber o novo benefício a partir do dia 1° de fevereiro. É válido ressaltar que os pagamentos podem ser consultados mediante o dígito final do NIS, aos outros beneficiários, segue o fluxo normal de pagamentos.

Os novos valores são vigentes para os demais beneficiários e aos novos que irão adentrar neste ano de 2023. Todos os anos o valor do salário mínimo aumenta com base na inflação, com isso, os benefícios do INSS seguem a mesma proporção. Desse modo, espera-se que até 2025 haja aumentos reais acima da inflação, como já foi proposto por alguns parlamentares na Câmara.

Piso e revisão

Muitos benefícios do INSS têm como base o valor do salário mínimo. Portanto, desde o início de 2023 o salário mínimo brasileiro saltou de R$ 1.212 para R$ 1.302. Bem como outros benefícios que tiveram seus aumentos proporcionais: bem com o auxílio-reclusão, que é pago aos dependentes dos presos segurados, que passou a ter como teto R$ 1.754,18.

Já o Benefício de Prestação Continuada – BPC, segue em R$ 1.302 e o auxílio pago aos seringueiros pode chegar até R$ 2.604. No caso do salário-família, o valor aumentou para R$ 59,82 – visto que pode ser pago aos trabalhadores que recebem até R$ 1.754,18.

Além disso, em 2023 há a novidade acerca da revisão da aposentadoria. Que de acordo com o Supremo Tribunal Federal – agora é possível revisar os cálculos do benefício. Considerando todas as contribuições realizadas ao longo da vida do beneficiário.

