Desconto na conta de LUZ: 200 mil famílias podem receber neste estado

A Tarifa Social de energia elétrica já é um benefício em que o governo compartilhou com a população de baixa renda, na cidade de São Paulo são mais de 200 mil famílias que tem direito, no entanto, muitas não foram atrás desse benefício para ter desconto na conta de luz, ou seja, seria cerca de 65% de desconto na conta para determinada família.

A prefeitura de São Paulo se pronunciou sobre o caso e informou que junto com a Aneel – Agência Nacional de Energia Elétrica e também a distribuidora da Enel – SP irão ir atrás dessas famílias. Essa decisão foi tomada a partir de uma reunião com o presidente da Aneel, Sandoval Feitosa junto com o prefeito Ricardo Nunes. “Esse trabalho em conjunto será fundamental para conseguir alcançar essas famílias que ainda não estão inclusas nessa política pública. Não será preciso fazer outro cadastro para ter desconto na conta de luz”, afirma Ricardo.

Inscrição no CadÚnico

Como é um programa social do governo para incluir famílias de baixa-renda, é necessário que a família seja inscrita no Cadastro Único. E segundo os dados da cidade de São Paulo, tem amis de 831.520 famílias cadastradas que estão dentro dos requisitos de critério de renda, e as que são beneficiadas pela Tarifa Social é 75,6%, então são 628.687 famílias.

Ou seja, a prefeitura fará uma busca no momento dessa atualização de dados nos cadastros e pegar a informação de código da unidade consumidora – CUC – para assim poder beneficiar mais 202.833 famílias. Para o Sandoval Feitosa, presidente da Aneel, a cidade tem 850 mil famílias que podem usufruir dessa política pública e afirmou “vamos ajudar a prefeitura de São Paulo e os consumidores de baixa renda a pagarem menos em sua conta de energia”.

Procedimento para saber se posso estar incluída nesse programa

A pessoa que é responsável pelo cadastro da família pode ter dúvidas se tem direito a esse programa, caso isso aconteça, você pode ir diretamente em um CRAS – Centro de Referência de Assistência Social – com os documentos e não pode esquecer o número do NIS – Número de Identificação Social – para conseguir fazer a atualização.

O certo é que o cadastro no CadÚnico e o NIS precisam ser atualizados no máximo a cada dois anos.

Dúvidas frequentes: como tirar a segunda via da conta de luz

Muitas pessoas não recebem a conta de luz, e tem dificuldade, só que os passos são simples, segue abaixo.

1 passo – Entre no site da Enel

2 passo – Procure a opção de “solicitar 2ª via da conta de luz”

3 passo – Se já tem o login é só entrar ou crie uma conta no site (lembrando que são os dados do nome da pessoa que está na conta de luz)

4 passo – Entre no histórico de contas e veja quais as contas que estão pendentes

5 passo – Clique na conta de luz e em “baixar conta”

6 passo – Será feito o download do boleto e você pode pagar online ou imprimir

