Jovem BILIONÁRIO dá conselhos para a vida; confira quais

Quem é que nunca quis ser um jovem bilionário, para poder viver uma vida livre de preocupações, não é mesmo?

Bem… Algumas pessoas talvez já não sejam tão jovens quanto gostariam. Porém, nunca é tarde para começar, e isso também é válido para iniciativas ligadas ao dinheiro e a um futuro com mais conforto, seja para si mesmo ou para sua família.

E, para quem está decidido a trilhar esse caminho, existem conselhos valiosos, dados por um jovem bilionário, que são capazes de transformar uma vida.

Conheça todos eles no decorrer da leitura a seguir.

Quem é o jovem bilionário que hoje ajuda quem quer enriquecer

Antes de conhecer os conselhos em si, vale a pena saber um pouco sobre o jovem bilionário e a respectiva mente inovadora que estão por trás deles.

Trata-se de Steve Adcock, que trabalhava como programador junto a sua esposa e decidiu, junto a ela, reservar 70% da renda do casal para investir.

Bastou essa iniciativa para que ele conseguisse ficar rico muito cedo, vindo a se aposentar com apenas 35 anos de idade. Uma vez “aposentado”, por sinal, de fato ele não tem mais nenhuma necessidade de trabalhar.

Mas, sempre que necessário, Steve cria alguns conteúdos sobre finanças, a fim de ajudar outras pessoas que também querem ser jovens bilionárias.

Veja também: Passo a passo SIMPLES para emitir Nota Fiscal como MEI

Conselhos para a vida, dados por Steve Adcock

Este jovem bilionário também ajuda as pessoas por meio de seus conselhos de vida, que muitas vezes vão muito além do aspecto financeiro.

Alguns destes conselhos são:

Tenha atitude

Afinal, os pensamentos e os sonhos precisam da ação para se tornarem realidade!

E quanto mais rápido se tomar a atitude rumo àquilo que se deseja, menores serão os arrependimentos que poderão surgir. É como dizem: “amanhã, você vai desejar ter começado hoje”.

Prefira o “sim” ao “não”

De fato, quando há a ideia de se transformar em um jovem milionário, é preciso aprender a falar não para algumas coisas. É preciso aderir a certo sacrifício financeiro, inclusive, a fim de que a fortuna cresça aos poucos.

Mas, de certa forma, para Steve a palavra “sim” deve começar a se fazer mais presente. Isso porque será preciso assumir riscos, o que significa agir de forma mais positiva quando surgirem oportunidades de investimento, por exemplo.

Foque totalmente no crescimento

Não importa o que as outras pessoas estão fazendo para enriquecerem: é preciso focar apenas em si mesmo e no método encontrado, pois quanto mais se olha para o lado, mais complicado o processo tende a ficar.

Além disso, é importante entender que nunca será possível agradar a todo mundo. É este ponto, aliás, que faz com que Steve aconselhe as pessoas que o seguem a terem uma boa dose de inteligência emocional, a fim de que consigam lidar com tudo, e com todos, da melhor forma.

Por fim, claro: o conselho para a vida que nem mesmo um jovem bilionário deixaria de dar: é imprescindível guardar ao menos metade da renda, para investir.

Veja também: Qual será o valor do abono do PIS/PASEP 2023?