Recebeu Vale-Gás em 2022? Descubra se vai ganhar neste ano

Durante o ano de 2022, o benefício do Vale-Gás foi de grande ajuda para inúmeras famílias brasileiras. O que faz com que seja perfeitamente possível entender por que tantos brasileiros estão receosos a respeito do pagamento continuar, ou não, agora em 2023.

Afinal, não foram poucas as mudanças anunciadas por Luiz Inácio Lula da Silva (Partido dos Trabalhadores – PT) durante sua campanha eleitoral, sem que houvesse ficado claro se tal benefício seria mantido.

Vale frisar, inclusive, que o Vale-Gás é uma espécie de ajuda financeira, voltada literalmente para a compra do gás de cozinha: a quantia depositada corresponde ao preço de um botijão de 13 kg, após calculada a média de preço deste item a nível nacional.

Quem recebeu o Vale-Gás em 2022 terá direito a ele em 2023?

A resposta para esta pergunta não poderia ser mais positiva: quem recebeu o Vale-Gás em 2022 vai, sim, continuar tendo acesso a este benefício.

Desde que, claro, continue atendendo aos pré-requisitos do governo, uma vez que não basta simplesmente ter inscrição ativa no Bolsa Família para ter direito a recebê-lo.

Algumas das regras voltadas para o pagamento do benefício incluem:

Ser pessoa portadora de alguma deficiência;

Ter pelo menos 65 anos de idade e comprovar que não possui meios financeiros de manter sua família;

Ter inscrição ativa e atualizada no CadÚnico;

Ter no máximo meio salário mínimo vigente como renda familiar (per capita);

Ter, como membro familiar, uma mulher que seja vítima de violência doméstica e esteja sob medida protetiva.

Mesmo com a mudança no nome do principal programa de repasse de renda do governo, que era Auxílio Brasil e voltou a ser Bolsa Família, quem já estava recebendo o Vale-Gás e continua tendo direito a ele, portanto, receberá o valor de forma automática em sua conta.

Calendário do pagamento do Vale-Gás em fevereiro

Assim como acontecia no Auxílio Brasil, em 2022, no Bolsa Família, em 2023, o pagamento do Vale-Gás também será bimestral.

E foi justamente a ausência de pagamento agora em janeiro, por sinal, que gerou ainda mais receio entre os beneficiários. Porém, trata-se apenas de uma questão de calendário.

Para fevereiro, espera-se que os dois benefícios (Bolsa Família e Vale-Gás) sejam depositados na mesma data, sempre de acordo com o último número do NIS.

O calendário, portanto, é este:

13 de fevereiro: recebe quem tem NIS final 1;

14 de fevereiro: recebe quem tem NIS final 2;

15 de fevereiro: recebe quem tem NIS final 3;

16 de fevereiro: recebe quem tem NIS final 4;

17 de fevereiro: recebe quem tem NIS final 5;

20 de fevereiro: recebe quem tem NIS final 6;

22 de fevereiro: recebe quem tem NIS final 7;

23 de fevereiro: recebe quem tem NIS final 8;

24 de fevereiro: recebe quem tem NIS final 9;

27 de fevereiro: recebe quem tem NIS final 0.

