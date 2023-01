Qual será o valor do abono do PIS/PASEP 2023?

Finalmente! Todos os anos é divulgado o calendário oficial do PIS/Pasep. Abonos pagos aos servidores públicos e privados. Recebendo anualmente o equivalente a 01 salário mínimo, caso tenha exercido atividade remunerada todos os meses do ano-base. Caso contrário, receberá o valor equivalente – que varia de ano para ano. Veja abaixo as datas atualizadas do PIS/Pasep em 2023 e qual o valor a receber.

PIS/Pasep 2023

O PIS (Programa Integração Social) é o abono pago anualmente aos trabalhadores privados e seus pagamentos são administrados pela Caixa Econômica Federal. O Pasep (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) é o abono pago anualmente aos trabalhadores públicos e seus pagamentos são administrados pelo Banco do Brasil.

Seu valor oscila de acordo com a quantidade de meses trabalhados pelo brasileiro no ano-base. Em razão da pandemia que assolou o Brasil e o mundo, os abonos acabaram atrasando cerca de dois anos – com isso, os pagamentos de 2023 são referentes ao ano-base de 2021.

Portanto, de acordo com a quantidade de meses trabalhados em 2021, maior será a quantia recebida pelo trabalhador em 2023. Claro, mantendo o teto de 01 salário mínimo. Visto que o salário mínimo válido é o vigente no ano do pagamento, ou seja, R$ 1.302. O cronograma de pagamentos é ordenado de acordo com o mês de aniversário do trabalhador.

Entrementes, é válido ressaltar que o valor segue mantido na poupança disponível para saque até o dia 28 de dezembro – após isso, é retido e somente em alguma oportunidade pode ser recolhido novamente: bem como algumas exceções que os bancos abrem para saque de valores esquecidos.

R$ 1.302? e o salário não iria para R$ 1.320?

O aumento do salário acima da inflação é uma promessa da atual gestão de Governo. Portanto, neste mês de janeiro de 2023, o valor oficial publicado no Diário Oficial da União é de R$ 1.320. Um novo Orçamento foi aprovado para o ano de 2023, no qual será capaz não somente de manter as parcelas do Bolsa Família em R$ 600 e adicionar R$ 150 para algumas famílias – como de elevar o salário mínimo para R$ 1.320.

Entretanto, o aumento no salário só torna-se vigente após a publicação do decreto no Diário Oficial da União – e até agora, nada foi publicado! Portanto, caso o mesmo não fique definido até o início dos pagamentos, o salário-base continuará sendo de R$ 1.302.

Qual o valor do PIS/Pasep 2023?

Os valores são de acordo com a quantidade de meses trabalhados em 2021 (ano-base dos cálculos) e usa-se como medida o salário mínimo de R$ 1.302. Portanto, o cálculo é bem simples: 1.302 / 12 (quantidade de meses) * meses trabalhados em 2021.

Simplificando: a cada mês trabalhado o trabalhador irá receber R$ 108,50. Com isso, basta multiplicar pela quantidade de meses no qual foi exercido de maneira remunerada e formal o seu ofício diário. Veja abaixo a tabela.