Multa de R$ 750 para quem fizer xixi na rua durante o Carnaval

Carnaval é sempre um momento de muita alegria para os foliões de todo o Brasil. Considerado o maior evento popular do país, essa festa ocorrerá com data oficial a partir do dia 18 de fevereiro nesse ano, com o desfile das escolas de samba nos maiores sambódromos do país. As festividades públicas, por sua vez, podem variar a depender da localidade.

Infelizmente, a imagem do evento pode ser deturpada em decorrência da indelicadeza de alguns que faltam com educação no espaço público. As infrações reúnem atos de degradação do patrimônio público e perturbação da ordem no local.

Pensando nisso, a Prefeitura do Rio resolveu conceder penalidades mais severas para aqueles que, insultuosamente, urinar nas ruas da cidade. Afinal, é evidente não seria nada agradável para os turistas e moradores se depararem com essa cena desrespeitosa.

Entenda agora sobre como essa multa irá funcionar nesse ano e outros pontos importantes para se saber sobre o Carnaval de rua 2023 no Rio de Janeiro.

Multa para quem urinar na rua no Carnaval

Com o aumento crescente dos foliões nas festividades de rua na capital fluminense, medidas mais severas contra atos infracionais durante o período serão aplicados, a fim de garantir um maior bem-estar para os que desejam celebrar o momento.

Nesse sentido, o secretário de Ordem Pública do RJ, Brenno Carnevale, anunciou que multas de até R$ 750,00 podem ser aplicadas a aqueles que fizerem xixi nas ruas da cidade. A penalidade, anteriormente, era de R$ 667,81 para os desrespeitosos, além, é claro, da humilhação e situação vexatória para esses que cometerem o ato.

Com isso, aqueles que mantiverem a prática dessa atividade irregular irão ter um peso maior no bolso pela escolha.

Ainda nesse aspecto, segundo a Riotur, órgão vinculado à prefeitura da cidade, maiores equipes para fiscalização estão sendo preparadas para um evento mais seguro por meio da cobrança de multas e penalidades.

A cobrança de multas durante esse período de festividade não acontece só no Rio de Janeiro. Diversas outras regiões do país possuem medidas que punam o infrator pela degradação no patrimônio público da cidade.

Outras informações sobre o Carnaval no Rio de Janeiro

Apesar da presença de alguns problemas como o mencionado durante o Carnaval em diversas cidades do país, essa festividade no Rio de Janeiro ainda é referência pelo Brasil. Se interessou pelo evento? Acompanhe mais informações sobre como ele ocorrerá em terras cariocas.

Com a expectativa de receber mais de cinco milhões de foliões, a cidade conta com uma equipe ampla de profissionais e meios para fornecer uma experiência confortável. Segundo números da Riotur, serão 34 mil banheiros químicos, 8 postos médicos e mais de 200 ambulâncias preparadas para aqueles que precisarem.

Nesse ano, mais de quatrocentos blocos foram confirmados, além da presença de oito megablocos. São eles:

Bloco da Preta;

Bloco da Anitta;

Bloco da Lexa;

Carrossel de Emoções;

Chora me Liga;

Cordão da Bola Preta;

Frevo da Lud.

Para aqueles que gostam de acompanhar os desfiles das escolas de samba, por sua vez, o Rio de Janeiro, as apresentações ocorrerão entre os dias 19 e 20 do mês de fevereiro, e os ingressos para a venda de lugares na arquibancada ainda estão disponíveis por meio de algumas plataformas na Internet com diferentes variações nos valores.

Para os novos foliões que pouco conhecem a cidade maravilhosa, será possível entender melhor sobre o funcionamento do Carnaval 2023 por meio de um aplicativo que será lançado no dia 24 de janeiro pela Riotur.

