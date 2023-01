Pequenos negócios vão receber R$ 14 bilhões do Pronampe em 2023

É empreendedor e precisa de uma força? Neste ano de 2023 o Pronampe (Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte) irá ofertar mais de R$ 14 bilhões aos Microempreendedores Individuais (MEI) e donos de empresas no Brasil! A iniciativa em concílio com o Governo Federal visa alavancar o comércio interno no país e através de empréstimos e financiamentos com juros reduzidos incentivar os pequenos empreendedores nacionais! Veja abaixo todos os detalhes e quem tem direito.

Donos de empresas recebem mais de R$ 14 bi

Sem sombra de dúvidas, muitas empresas acabam indo à falência por conta de dívidas e não ter onde buscar um capital para saná-las. Através do Programa Pronampe é possível pedir empréstimos e financiamentos a órgãos bancários com juros reduzidos e melhores condições de pagamentos.

Mais de 14 bilhões de reais estão sendo disponibilizados em 2023 para os empreendedores! Para solicitar o empréstimo é necessário declarar a receita anual do ano anterior à contratação. Sendo importante estar com os dados em dia na Receita Federal – a fim de que os bancos tenham os devidos acessos.

Para solicitar a oferta em 2023 é necessário estar devidamente regularizado nos órgãos fiscais e ter declarado o Imposto de Renda em 2022. Mais de 90% das empresas brasileiros estão aptas no Simples Nacional.

Os MEIs que quiserem ter acesso ao crédito, devem considerar o faturamento declarado anualmente no DASN-Simei. Os valores são variados e oscilam de acordo com a receita bruta da empresa ou negócio local no ano anterior.

Com isso, os pequenos e médios empresários poderão ter acesso aos programas de crédito de maneira facilitada e com isso conseguirem abranger ainda mais novos horizontes.

Outros produtos financeiros

Muitos bancos públicos e privados oferecem excelentes alternativas ao Pronampe. Entretanto, é válido ressaltar que a taxa de juros aplicada são bem altas, algo que não é tão interessante ao pequeno empreendedor. Portanto, é recomendado seguir os requisitos exigidos pelo Programa e então, obter os melhores produtos financeiros por preços bem em conta!

Transparência nas informações

Antes de tudo, é necessário que os interessados estejam com os dados transparentes com a Receita Federal. Isto é, acerca do faturamente liquído da empresa. Podendo ser feito isso através do Portal e-CAC (Centrl Virtual de Atendimento). Posteriormente, clicar na opção “Outros” e seguir as demais orientações que aparecem no display.

Logo após o término do procedimento, os interessados poderão solicitar os produtos financeiros com as melhores condições de crédito! É possível contratar em qualquer instituição bancária, com a condição de que ela esteja presente na lista de órgãos financeiros integrados ao sistema Pronampe.

E então, preparado para alavancar em 2023?