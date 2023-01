Quem ganha até 2 salários-mínimos vai QUITAR dívidas mais fácil

De acordo com o Serasa, quase metade da população brasileira adulta (mais especificamente 46%) está negativada e, portanto, pode estar em buscar de maneiras de quitar dívidas sem comprometerem ainda mais seu nome e seu financeiro.

E, para as pessoas que se enquadram neste grupo, há uma ótima notícia: a partir de fevereiro começa a valer o programa Desenrola, que foi promessa de Luiz Inácio Lula da Silva (Partido dos Trabalhadores – PT) durante sua campanha eleitoral.

Os birôs de crédito, o Ministério da Fazenda e as instituições financeiras avançaram consideravelmente nas conversas a este respeito.

Iniciativa do governo irá ajudar o negativado a quitar dívidas

Estima-se que entre 35 e 40 milhões de brasileiros serão beneficiados com esta iniciativa governamental, que busca ajudar na quitação de dívidas e, ainda, garantir mais segurança aos bancos e demais instituições nas quais as dívidas forem feitas.

Afinal, com o Desenrola, o próprio governo honrará o pagamento das dívidas, nos casos em que houver inadimplência.

O programa está previsto para “funcionar” em duas faixas:

Na primeira delas, segundo Isaac Sidney, presidente da Febraban (Federação Brasileira de Bancos), serão contempladas somente aquelas pessoas que recebem no máximo dois salários mínimos por mês.

Lembrando que, nesta etapa, haverá uso de dinheiro do Tesouro, a fim de quem se possa cobrir 100% dos casos de inadimplência.

A segunda faixa, por sua vez, visará contemplar brasileiros que precisam quitar dívidas e recebem três salários mínimos, ou mais. Neste contexto, porém, o Tesouro não irá arcar com as inadimplências, ficando isso a cargo dos próprios bancos.

Como o processo irá funcionar, para que a quitação da dívida realmente ocorra

Quem desejar quitar dívidas por meio do programa Desenrola precisará se atentar a alguns critérios e informações muito importantes.

Uma delas diz respeito ao valor que poderá ser renegociado a partir de fevereiro, na faixa de até dois salários mínimos: ao que tudo indicada, ele deverá ser de no máximo R$ 5.000 por pessoa negativada, segundo a equipe técnica que está acompanhando todo o planejamento deste programa.

Além disso, é importante saber que a ideia central é de que o Desenrola contemple somente aquelas dívidas que foram feitas até o final de 2022, e que precisam ser renegociadas. Afinal, caso não seja colocada uma data-limite, essa iniciativa do governo pode se transformar em um incentivo para que os casos de inadimplência aumentem cada vez mais.

As pessoas que atenderem a estes critérios deverão acessar um site que será criado somente para atender ao programa e, ao informarem o CPF, já terão suas dívidas analisadas pelos birôs de crédito, e deverão aguardar propostas dos bancos, para quitar tais dívidas com as melhores condições.

Atualmente, boa parte das dívidas dos brasileiros se contra no varejo e nas empresas de serviços, sendo que menos da metade estão ligadas aos bancos e financeiras.

