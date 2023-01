R$ 1.200 mais MORADIA de graça: que benefício é esse?

Finalmente! Após muitas polêmicas e discussões, o Governo do Estado de São Paulo em parceria com o município lançou um programa que irá oferecer a pessoas em situação de rua a oportunidade de terem uma vida com mais dignidade. Através da parceria, a prefeitura será responsável pela construção de mais de 2 mil microcasas e irá oferecer benefícios de até R$ 1,2 mil para quem abrigar brasileiros vulneráveis. Veja tudo sobre o programa e quem tem direito.

Prefeitura dá casas a brasileiros em situação de rua

As casas são temporárias e têm como intuito abrigar os cidadãos por até 2 anos. Tempo suficiente que eles estudam, se profissionalizam e buscam por oportunidades melhores. As casas têm 18m² e são construídas à base de metal, uma espécie de casa-contêiner.

Possuem os móveis essenciais que todas as pessoas têm direito – como por exemplo: geladeira, cama, fogão, etc. O Programa Reencontro – visa atender a todos os cidadãos em situação vulnerável no município de São Paulo.

Os números assustam! mais de 30 mil pessoas vivem nas ruas e estão à mercê de situações de risco e perigos diários que as ruas têm a oferecer. O projeto teve origem nos EUA.

Isto é, através do conceito aprimorado nos EUA – Housing First, o projeto entende que o primeiro passo para que os cidadãos consigam mudar de vida é tendo uma moradia digna. Através disso: conseguem ir em busca de educação, saúde e trabalho.

Famílias casais ou com filhos são o alvo do projeto – terão prioridade as famílias que estão na rua há menos de dois anos. O primeiro conjunto do projeto já foi entregue em 2022 – com 40 casas e abrigando mais de 160 pessoas.

Cruzamento com outros programas

Os moradores que aderirem ao Programa, poderão ter acesso aos programas de distribuição de renda do Governo Federal. Como por exemplo, o Bolsa Família. E então, durante sua estadia na localidade poderão usufruir do livre gozo de vida e de melhores qualidade de vida. Entretanto, regras devem ser seguidas.

Auxílio é ofertado a brasileiros

Como ainda encontra-se em seu início, não é possível abrigar a todos. A prefeitura está visando o projeto de integração – ofertando auxílio de R$ 600 por cidadão acolhido ou o dobro por família acolhida – podendo ser casal ou com filhos. Embora qualquer cidadão possa abrigar os demais, o alvo são donos de pensão e hotéis.

Até mesmo proprietários de imóveis vazios – no qual podem receber valores mensais por até 2 anos. O Programa irá ser moldado e estruturado nos próximos meses e deve entrar em vigor até mesmo em outros estados do país.

Portanto, nos próximos meses novas regras serão estipuladas e mais pessoas alcançadas com o Programa. E então, o que achou?