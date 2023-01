ATENÇÃO! Novo benefício de R$ 800 para comprar remédios; entenda

É fato que todos os aposentados e pensionistas do INSS que recebem apenas 1 salário mínimo, acabam passando por muitas dificuldades, principalmente, na hora de comprar remédio. Já que, de acordo com a idade, as chances de ficar doentes e dependentes de algumas medicações só aumentam. E os cuidados com a saúde devem ser maiores também. Pensando nisso, foi proposto um projeto que iria conceder um valor extra de R$ 800 por mês para a compra de remédios, entenda como projeto funcionaria.

A situação dos aposentados e pensionistas não é uma das melhores

É raro ver algum segurado que usa o valor do benefício somente para si, na maioria das vezes, o valor em questão serve para sustentar a própria pessoa e seus dependentes, como netos, por exemplo. E com isso, a situação financeira familiar acaba ficando desgastada e o salário em questão não dará para comprar praticamente nada.

E se mal dá para comer, imagina comprar remédios, com isso, é bem comum que caso a medicação imposta pelo médico não seja oferecida pelo SUS, a pessoa acaba nem tomando ela, ou caso seja mais sério o caso, ela precisa escolher entre tomar remédio ou comprar comida.

Contudo, isso deve mudar, caso uma proposta que foi enviada para o congresso receba apoio popular, com isso, muitas pessoas irão ser beneficiadas com isso. Visto que um aumento de R$ 800 somente para comprar medicamentos, iria ajudar bastante, já que além dos remédios, o idoso teria a possibilidade de ter uma alimentação melhor.

O projeto segue em votação online

No momento, o projeto em questão é apenas uma ideia legislativa. Para ser apreciada pelos senadores, será preciso que ela consiga ao menos 20.000 apoios dentro do período de quatro meses, contando a data de sua publicação. Para votar nela, é preciso ir para o setor de ideia legislativa, no site do senado, procurar a ideia ‘Benefício permanente de R$ 800,00 para aposentados e pensionistas do INSS comprar remédios’ e votar.

O prazo final para a votação é até o dia 14/03/2023. Segundo o autor da proposta:”Esse dinheiro extra será fundamental para a saúde dos aposentados e pensionistas”. Caso ela receba todos os apoios necessários, seguirá para ser aprovada pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, se passar, ela irá virar um projeto de lei como qualquer outro.

Portanto, agora só depende da população primeiramente, para que a ideia vire projeto de lei, virando projeto de lei, ele seguirá o rito normal de qualquer outro, chegando ao final dos trâmites o presidente da república pode sancionar – e ele virar lei – ou vetar.

