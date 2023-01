Mais de 2 MIL VAGAS! Confira o novo concurso da PM

O ano de 2023 foi intitulado como o ano das oportunidades e de fato é, pois em todo o território nacional, haverá oportunidades de concursos públicos, em várias carreiras, com destaque para as carreiras policiais. Como é o caso de policiais militares, bombeiros militares e para guardas civis. A bola da vez é o concurso para a Polícia Militar do Distrito Federal, lembrando que o seu edital irá sair a qualquer momento, se o seu sonho é pertencer à gloriosa, a hora é agora. Veja tudo que se sabe sobre o concurso e algumas dicas de estudos.

Ao todo, serão mais de 2.000 vagas

É apenas uma questão de tempo para que haja a publicação do edital. Visto que no dia 18, no Diário Oficial, já constava o extrato do contrato entre o Governo local e a banca que irá organizar o exame, a saber, o Instituto AOCP. A assinatura autorizando o concurso ocorreu no dia 12 de janeiro e possui a validade de um ano, para que todas as etapas inerentes ao concurso sejam realizadas.

Ao que se sabe, para o cargo de soldado, serão disponibilizadas 700 vagas para início imediato, além de 1.400 para cadastro reserva. O salário da Polícia Militar do DF, é um dos melhores, chegando a pagar R$ 5.775,26, fora o auxílio alimentação, no valor de R$ 850.

A polícia do DF exige que o candidato tenha ensino superior completo e idade máxima de 30 anos e mínima de 18. Já a altura é de 1,60m para mulheres e 1,65 para homens. Ainda não se sabe ao certo os valores das taxas de inscrições, mas deve ser na casa dos R$ 100.

Veja também: Novos concursos no Brasil em diversas áreas; veja 7 opções no Oeste Paulista

As vagas não serão apenas para soldados

Além do concurso para soldados, também será ofertada algumas vagas para outras áreas, a saber, 46 para oficiais da saúde e 69 vagas para Oficiais Administrativos. E ao todo, serão 5 etapas, a primeira é a prova objetiva e a redação, após isso, o TAF, após passar pelo TAF, terá a avaliação médica e os exames psicológicos e para finalizar, a investigação social.

E a melhor maneira de garantir o futuro, é construindo ele no presidente. E para estudar para o concurso da PMDF não é diferente. Por mais que o edital ainda não tenha saído, você não perde nada ao começar a estudar logo, se baseando no último edital. Pois quando ele sair, provavelmente terá um período de no máximo 120 dias até a prova.

Por isso, opte por construir uma base sólida, principalmente nas disciplinas que são mais comuns nas carreiras policiais. E após o edital sair, você pega apenas o que está faltando e junta a sua grade de estudos. E lembre-se sempre, a constância faz a diferença.

Veja também: Confira 4 aplicativos fantásticos para quem é concurseiro