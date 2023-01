Abra o OLHO! Astrólogo revela 4 signos que gostam de pular a cerca

Seria interessante todo mundo saber se o seu parceiro tem coragem de trair ou não, todavia, isso é algo bem mais prático, que só se sabe com o tempo. Mas para ajudar as pessoas que têm essa dúvida, o astrólogo André Mantovanni decidiu reunir várias informações inerentes a esse aspecto, relacionados aos signos de cada pessoa. Com isso, ele fez um levantamento dos signos que possuem a maior probabilidade de trair o seu parceiro, confira quais são eles.

Os signos realmente têm uma relevância na vida das pessoas?

Sim, os signos solares podem dizer muito a respeito da personalidade e do caráter das pessoas e também conseguem trazer aspectos que estão relacionados às necessidades e os desejos. Por isso, a análise astrológica pode mostrar aqueles signos nos quais possuem uma maior chance de trair o seu parceiro. Confira quais são.

Gêmeos

Pessoas desse signos sentem diariamente a necessidade de ter alguma novidade para que elas possam amar, gritar, se sentirem vivas. Por isso, relacionamentos que são parados, monótonos, podem prejudicar as pessoas que são de Gêmeos. Então, até sem perceber, elas podem mudar o foco para outras pessoas.

Isto significa que a falta de novidades em seu relacionamento, a mesmice, são fatores que podem levar as pessoas desse signo a trair. Em palavras mais simples, pessoas de gêmeos precisam voar como pássaros. Ter liberdade ao passo que conhecem novos horizontes.

Peixes

De todos os signos que existem, esse é o mais carente. Pessoas de peixes estão sempre procurando alguém para ter um amor recíproco. E eles procuram sempre buscar a autoconfiança, mas possuem medo de ficar sozinhos no fim das contas. Por isso, eles preferem ter várias pessoas perto de si, para que não corram riscos de ficarem sozinhas no futuro.

Mas como essas pessoas são do elemento água, elas acabam sendo mutáveis. E com isso, há a presença de uma instabilidade emocional e é exatamente este fator que pode levar as pessoas a traírem.

Os outros dois signos irá surpreender você

Áries

Áries é conhecido como o signo de fogo e possuem consigo uma grande energia e buscam viver com paixão. Todavia, eles também são conhecidos por ser ‘fogo de palha’, isto é, vivem emoções fortes no início, mas após algum tempo, o fogo vai diminuindo e pode até mesmo acabar. Por isso, essas pessoas do signo em questão também podem trair com uma maior facilidade.

Escorpião

Esse sem dúvida é o signo mais infiel que há, pois ele representa a líbido, luxúria e a paixão. Pessoas desse signo pensam em ter relações durante todo o tempo. O signo em questão é relacionado às pessoas ciumentas e de acordo com o grau do ciúmes, pode beirar a obsessão. E as traições, na maioria das vezes, ocorrem mais pela necessidade de vingança ao se acharem traídas.

