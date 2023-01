Proteja-se! Novo GOLPE do IPVA está em curso no Brasil

O mês de janeiro é um mês que os brasileiros precisam ficar em alerta pois acontecem muitos golpes, por ser um mês de várias cobranças eles aproveitam para enganar a população e aplicar golpes. E neste ano de 2023 o que mais está acontecendo e ficando em estado de alerta é o golpe do IPVA, as pessoas que precisam pagar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores precisam ficar em alerta.

Nesse texto vamos explicar como o golpe está acontecendo e como se proteger nesse início de 2023. Veja abaixo.

Golpe do IPVA 2023

É preciso ficar atento pois diversos golpistas está enviando boletos falsos para diversas pessoas e afirmando que é sobre o pagamento do IPVA, alguns estão sendo enviados por e-mail, já outros por mensagens e até mesmo por correio. Os golpistas fazem parecer muito verídico o documento de pagamento e tem logotipos que parecem ser realmente de órgãos oficiais.

Eles também telefonam para algumas pessoas se passando por atendente e funcionário do Detran avisando a pessoa que o IPVA está em atraso e faz com que a pessoa acabe efetuando o pagamento imediato para eles, além disso, eles também pedem informações de dados pessoais e até mesmo dados financeiros, e assim muitas vítimas caem no golpe. Nunca forneça seus dados pessoais para qualquer pessoa no telefone, tem que ter muito cuidado.

Fique atento e segue as dicas

Se você receber essa ligação ou boleto enviado por pessoas que se dizem ser um funcionário do Detran ou até mesmo do governo, desconfie e o mais importante: NÃO FAÇA NENHUMA TRANSFERÊNCIA E NÃO INFORME SEUS DADOS PESSOAIS.

Victor Mahon, que é CBO e sócio da Zapay informa e alerta para que a pessoa entre em contato com o departamento de trânsito ou do governo para confirmar se é realmente eles que estão ligando. Isso vai fazer com você tenha certeza de que realmente está efetuando o pagamento do seu IPVA, um documento que já não é barato, imagina cair em golpe e perder esse dinheiro.

Se por acaso os golpistas pedir para fornecer dados de cartão de crédito ou qualquer outra informação financeira, não passe! Somente se você tiver uma certeza muito grande que é realmente de uma instituição financeira, mas o recomendado é que todo tipo de informação seja repassado pessoalmente no banco.

Outra dica é que se receber uma mensagem, nunca clique nos links que eles colocam no corpo da mensagem, pois através desses links eles podem te direcionar para páginas falsas do site do governo, além de poder instalar vírus em seu aparelho e roubar seus dados. Se quiser entrar em algum site do governo, digite você mesmo no navegador para ter a garantia que será direcionado para o site oficial ao qual está procurando, lembrando: fique sempre atento, todo cuidado é pouco hoje em dia.

Observação importante

A Secretaria de estado da Fazenda – SEFAZ – ou o Detran que emite os boletos para que seja feito o pagamento do IPVA 2023, a pessoa tem opção de escolha se deseja pagar parcelado ou à vista, podem ser pagos em instituições financeiras ou pela lotérica.

