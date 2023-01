Bolsa Família NÃO caiu? Descubra o que fazer

Atenção! A Caixa Econômica Federal já começou a realizar os pagamentos do Bolsa Família 2023! O repasse já começou a cair na conta de milhões de beneficiários. Variando de acordo com o dígito final do NIS, o benefício será repassado entre os dias 18 a 31 de janeiro. Entrementes, muitas famílias tiveram os seus cadastros suspensos por irregularidades – outras não receberam o benefício por algum outro motivo! Veja abaixo o que pode ter ocasionado a suspensão do seu benefício ou não recebimento desta primeiro parcela do ano de 2023.

Bolsa família não caiu?

Vá até o aplicativo Caixa Tem e consulte o saldo do benefício Bolsa Família 2023. Caso o repasse tenha sido bloqueado, terá uma mensagem informando. Antes do pânico, tenha certeza de que o seu dia de pagamento com base no número final do NIS já passou! Veja o calendário referente ao mês de janeiro de 2023:

Final do NIS: 1

Data do pagamento: 18/01

Data do pagamento: 18/01 Final do NIS: 2

Data do pagamento: 19/01

Data do pagamento: 19/01 Final do NIS: 3

Data do pagamento: 20/01

Data do pagamento: 20/01 Final do NIS: 4

Data do pagamento: 23/01

Data do pagamento: 23/01 Final do NIS: 5

Data do pagamento: 24/01

Data do pagamento: 24/01 Final do NIS: 6

Data do pagamento: 25/01

Data do pagamento: 25/01 Final do NIS: 7

Data do pagamento: 26/01

Data do pagamento: 26/01 Final do NIS: 8

Data do pagamento: 27/01

Data do pagamento: 27/01 Final do NIS: 9

Data do pagamento: 30/01

Data do pagamento: 30/01 Final do NIS: 0

Data do pagamento: 31/01

Caso a sua data de pagamento não tenha chegado, é normal o dinheiro ainda não ter caído na conta. Caso sua data de pagamento seja hoje, espere até o final do dia para ter certeza que o repasse não caiu em conta – e então, procurar saber mais sobre os possíveis problemas.

Caso o repasse não caia de maneira alguma, é possível que os dados no CadÚnico estejam desatualizados – famílias com cadastros desatualizados terão o benefício suspenso até atualização cadastral.

O que fazer se o Bolsa Família for bloqueado?

O titular do benefício deverá ir até o CRAS (Centro de Referência em Assistência Social) com os documentos exigidos a fim de comprovar que a família ainda encontra-se dentro dos padrões exigidos para receber o repasse mensal do Bolsa Família.

CPF ou equivalente;

RG de cada membro do núcleo familiar;

Comprovante de residência atualizado;

Comprovante de vacina e matrícula escolar das crianças;

Com a nova gestão, passou a ser obrigatório que todas as crianças estejam devidamente matriculadas nas escolas e frequentando normalmente as aulas. Bem como o cartão de vacinação das crianças e adolescentes devidamente atualizados e aplicados.

Após os dados serem entregues, o coordenador local terá até 30 dias para atualizar os dados e visualizar se foi ou não aprovado. Caso não seja concedido – deverá indagar acerca do motivo e realizar um novo requerimento.

E se nada der certo, o que fazer?

No geral, a alternativa acima nunca falha! Visto que os bloqueios são na maioria das vezes pela desatualização dos dados. Caso nem assim dê certo, é recomendado realizar um novo requerimento do Bolsa Família através do CRAS local ou aplicativo e aguardar a nova triagem do Governo Federal.

Mensalmente novos beneficiários são aceitos no programa, bem como novos beneficiários são suspensos do programa. Após ser aceito novamente, deverá acessar o aplicativo com login e senha e verificar os pagamentos.

No caso de dúvidas, é recomendado que vá até uma agência Caixa Econômica Federal ou entre em contato com o Ministério da Cidadania através do 121 ou Central de Atendimentos da Caixa Econômica Federal através do 111.

Ligando por telefone fixo ou orelhão a ligação sai gratuita.