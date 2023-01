Atraia mais empregos! Como construir um perfil profissional no LinkedIn

Nada melhor do que o início de um novo ano para traçar novas metas profissionais, não é? Estamos na era da informação, e estar com os perfis sociais devidamente atualizados e de acordo com os padrões estipulados pelas empresas – é um fator relevante no momento de ir em busca de uma nova oportunidade de trabalho! Embora muitos não conheçam, o LinkedIn é a rede social mais requisitada no âmbito profissional! O recrutador não irá olhar sua página no Facebook ou perfil no Instagram – mas sua conta no LinkedIn. Veja abaixo como construir um perfil profissional na rede e garantir qualquer vaga.

Não tenha preguiça

Antes de tudo, é necessário preencher todos os campos solicitados pela rede social. A fim de tornar o perfil mais atrativo e completo aos olhos dos recrutadores – é importante deixar a preguiça de lado e preencher corretamente e cuidadosamente cada campo em branco. Como por exemplo: experiência, referências, etc.

Embora seja algo chato, a falta dessas informações pode decidir quem será ou não contratado! Até mesmo porque o recrutador não irá querer uma pessoa preguiçosa em sua equipe, não é? Os mínimos detalhes são muito importantes.

Cuidado com a aparência

Por ser uma rede social executiva, a aparência importa! Nada de fotos de gatos, cachorros ou algum outro bichinho de estimação. Mantenha a aparência da sua rede no LinkedIn limpa e profissional. Com uma boa foto de perfil e capa e alguns detalhes importantes em sua biografia e nada mais do que isso.

Caso seja necessário, pode solicitar algum Social Media que crie um kit corporativo – com suas fotos e torne o perfil cada vez mais profissional. Caso não tenha orçamento: uma foto não muito chamativa, mostrando do ombro pra cima já será suficiente.

Quem é vivo sempre aparece

Nada de deixar o perfil morto à mercê da sorte! É importante estar sempre compartilhando conteúdos de qualidade e voltados ao seu setor de atuação. A fim de que os recrutadores visualizem seu perfil de usuário, suas ideias e até mesmo ideologias – tal como antigamente no Facebook, o LinkedIn fala muito sobre o usuário.

Alcançando mais pessoas com suas publicações, irá dar mais relevância ao seu perfil – tendo maiores chances de empresas locais (ou não) chegarem até você com excelentes ofertas.

Criando também um bom networking: se conecte com amigos e amigos de amigos. Tente usar a plataforma pelo menos duas vezes ao dia, uns 30 minutos já é suficiente.

Seja você mesmo

Muitas vezes os usuários criam uma dupla e até mesmo tripla personalidade. Nada disso! No LinkedIn é ideal ser você mesmo, evitando usar máscaras e tentando se adequar a determinado grupo de pessoas. Até mesmo porque no ambiente corporativo não será possível usar máscaras, não é?

C.S Lewis, autor de vários livros e da saga infantil As crônicas de Nárnia, escreveu certo dia “Você duvida do seu valor. Não fuja de quem você é!”. Não tente ser outra pessoa, não duvide de você mesmo. Não fuja de quem você é! Pode ter certeza que alguma empresa está nesse momento procurando alguém com a sua personalidade, seus interesses e competências.

E então, vamos criar agora mesmo um perfil profissional no LinkedIn?