Bolsa Família veio errado? Veja como consultar os valores de janeiro

“Será que o Bolsa Família veio errado?”

Esta poderá ser uma das principais perguntas que os beneficiários do principal programa social do governo poderão começar a se fazer a partir desta semana. Isso por que é agora, na semana de 20 de janeiro, que o programa de repasse de renda do Partido dos Trabalhadores (PT) volta a ser pago para famílias de todo país que estejam em situação de vulnerabilidade social.

O Bolsa Família foi criado durante a primeira gestão de Luiz Inácio Lula da Silva e, durante o governo de Jair Messias Bolsonaro, do Partido Liberal (PL), teve seu nome alterado para Auxílio Brasil.

Calendário de janeiro do Bolsa Família

Uma das principais promessas de Lula durante sua campanha eleitoral foi o retorno do Bolsa Família e, de fato, sua gestão está cumprindo com o prometido.

O benefício volta a ser pago oficialmente nesta semana, mais especificamente em 18/01, com o valor de R$ 600. E, muito em breve, serão pagos também R$ 150 relacionados a cada criança que a família beneficiada tenha em seu núcleo.

Este valor extra, porém, começará a valer apenas após a análise que o governo irá fazer, a ponto de identificar quais famílias estão sendo ajudadas se de fato terem direito ao auxílio.

Quem já estava cadastrado no Auxílio Brasil, porém, passará a receber o Bolsa Família automaticamente, com data correspondente ao número final de seu Número de Identificação Social (NIS).

Segue calendário:

18 de janeiro: recebe o NIS final 1;

19 de janeiro: recebe o NIS final 2;

20 de janeiro: recebe o NIS final 3;

23 de janeiro: recebe o NIS final 4;

24 de janeiro: recebe o NIS final 5;

25 de janeiro: recebe o NIS final 6;

26 de janeiro: recebe o NIS final 7;

27 de janeiro: recebe o NIS final 8;

30 de janeiro: recebe o NIS final 9;

31 de janeiro: recebe o NIS final 0.

Mas, e se o Bolsa Família vier errado?

Abaixo estão as instruções do que fazer.

Principal dica para quem achar que o Bolsa Família veio errado

Qualquer pessoa que acredite que o Bolsa Família veio errado pode seguir um passo a passo muito simples, a fim de consultar seu saldo e, consequentemente, o valor depositado.

Como o benefício é depositado diretamente na conta do Caixa Tem, é por meio deste aplicativo que a consulta pode ser feita de forma simples.

Basta acessar a conta seguindo os processos iniciais necessários (inserção de senha e confirmação de que não se trata de um robô, por exemplo) e, abaixo do nome de beneficiário, no menu, selecionar “Exibir saldo”, ou opção correspondente.

Ao clicar na seta que irá surgir, será possível obter todas as informações quanto aos valores depositados. Assim, quem acreditar que o Bolsa Família veio errado poderá tirar esta dúvida no mesmo dia de pagamento do benefício.

