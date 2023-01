Quem não recebia o Auxílio Brasil vai ganhar o Bolsa Família? Entenda AGORA

Com o retorno de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT (Partido dos Trabalhadores), à presidência do Brasil, os brasileiros puderam ver concretizado também o retorno do Bolsa Família.

Este programa de repasse de renda, que foi criado justamente na primeira gestão de Lula, é o principal programa social petista, e voltará com seu calendário de pagamentos agora no início de 2023, mais especificamente no dia 18 de janeiro.

A transição de um programa para o outro, porém, tem gerado diversas dúvidas.

Por exemplo: será que quem não recebia o Auxílio Brasil, que foi o nome que o Bolsa Família ganhou na gestão de Jair Messias Bolsonaro (PL – Partido Liberal), vai ganhar o Bolsa Família?

A resposta está a seguir!

Quem não recebia Auxílio Brasil vai ganhar o Bolsa Família?

Quem recebia o Bolsa Família passou a receber o Auxílio Brasil automaticamente, quando ele foi instaurado no governo Bolsonaro.

Então, quanto a este ponto, não há dúvidas: quem já estava recebendo o Auxílio Brasil também passará a receber o Bolsa Família de forma automática.

Mas, e quanto ao público que ainda não havia se cadastrado no programa do PL: ele terá direito ao programa petista?

E a resposta para esta pergunta é: sim.

Quem nunca recebeu o Auxílio Brasil pode se cadastrar para ganhar o repasse do Bolsa Família. Mesmo por que, muitas famílias em situação de vulnerabilidade social não conseguiram aderir ao programa por diversos motivos, e nada mais justo do que poderem tentar receber este amparo financeiro do governo.

Para fazer a solicitação, porém, é imprescindível ter cadastro ativo e atualizado no CadÚnico.

Ele pode ser feito via aplicativo ou site e, uma vez atendendo aos pré-requisitos necessários, como haver uma renda de no máximo meio salário-mínimo por pessoa, o responsável pela família pode se dirigir ao CRAS (Centro de Referência em Assistência Social) para dar andamento no cadastro para o Bolsa Família.

Como funcionará o Bolsa Família em 2023

No ano de 2023 o Bolsa Família fará um repasse de R$ 600 por mês à cada família beneficiada. E, ao que tudo indica, dentro de poucos meses começará a ser paga também a parcela extra de R$ 150 por criança de até 6 anos, que faça parte do núcleo familiar.

Famílias com 2 crianças nesta faixa etária, portanto, irão receber R$ 900 por mês.

Lembrando que os pagamentos também serão feitos considerando sempre o último número do NIS (Número de Identificação Social).

E a “primeira leva” será finalizada no dia 31 de janeiro, que é quando os beneficiários com NIS final 0 irão receber o benefício.

