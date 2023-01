Ainda é melhor abastecer com ETANOL? Confira os preços atualizados

Assim que teve a virada do ano e a posse do atual presidente Luiz Inácio Lula, os preços dos combustíveis no Brasil aumentaram bastante, o que gerou uma polêmica, pois até o momento, não havia tido confirmação se de fato a isenção dos tributos federais iriam encerrar. O atual Governo até criticou ‘não vê justificativa para a alta na virada.’ Mas com o novo aumento, vem a pergunta: é mais vantajoso abastecer com Etanol ou Gasolina? Neste artigo iremos explicar.

Sobre o aumento dos combustíveis

Segundo a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o preço médio do Etanol é de R$ 4,01, sendo que anteriormente, o valor era de apenas R$ 3,87. Em relação aos últimos 7 dias, a alta é de 3,62%. Em São Paulo, o valor agora é de R$ 3,94, antes era de R$ 3,78. Isso representa um aumento de 4,23%. Se a comparação for mensal, o acréscimo é de 4,16%.

Já a gasolina, segundo a ANP, também teve uma alta em seu valor médio. O aumento foi de 3,2% em relação à última semana. Isto é, estava custando R$ 4,96 e passou a custar R$ 5,12. Com essas altas, novamente, o valor da gasolina voltou a passar a barreira dos R$ 5, isso prejudica bastante os condutores, principalmente, aqueles que usam o carro/moto como meio de trabalho.

Mas a alta do valor da gasolina, de acordo com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Escola Superior de Agricultura da USP, ocorreu por conta que o Etanol aumentou nas indústrias de São Paulo – chegando a um aumento de 4,2% – e como o etanol também é um componente que é usado na produção da gasolina, é ‘normal’ que ela também venha aumentar seu valor. Ou seja, pode-se entender que o valor da gasolina está atrelado ao valor do Etanol.

Então, é mais vantajoso abastecer com Etanol ou Gasolina?

Primeiramente é importante saber se o seu veículo possui o chamado ‘motor flex’, que é aquele que consegue funcionar tanto com álcool quanto com gasolina. Caso ele tenha essa tecnologia, você precisa fazer alguns cálculos, a fim de saber com qual combustível você terá mais vantagem.

O cálculo mais usado por quem fica variando de combustível, é afirmar que o Etanol é mais vantajoso quando o seu valor representa até 70% do valor da gasolina. Em números, se o litro da gasolina custasse R$ 10, o Etanol seria vantajoso para qualquer cenário entre R$ 0,01 até R$ 7.

E considerando todas as variáveis, ainda torna-se mais vantajoso – adotando a média nacional – a Gasolina ainda fica sendo mais vantajosa que o Etanol, até mesmo, porque com ela o veículo – em regra – consegue rodar mais quilômetros.

