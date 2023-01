NOVO benefício de R$ 750 ou mais já tem DATA confirmada

Ano passado, durante a campanha de Lula, ele prometeu um adicional de R$ 150 ao Bolsa Família, este ano, com sua vitória, isso deverá ser definitivamente concretizado. O que deixou às famílias que fazem parte do programa bem alegres, pois terão a possibilidade de receberem mensalmente valores que podem ultrapassar os R$ 800. Isso será uma ajuda grande para quem está em situação de vulnerabilidade social. E segundo Lula, em breve o adicional deverá ser acrescido.

O pagamento das parcelas já foi confirmado

No último dia 01, Lula se reuniu com o seu ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, a fim de discutir mudanças inerentes ao futuro do Bolsa Família. Com isso, ocorreu a ratificação de sua promessa. Mas também veio à tona outra dura realidade do programa Bolsa Família.

Isto é, que o adicional de R$ 150 não estaria disponível agora, por conta que antes, é preciso que seja feito um ‘pente-fino’ dentro do CadÚnico, a fim de retirar do programa de transferência de renda, pessoas que não estão dentro dos padrões mínimos exigidos pelo programa social.

Por isso, só apenas o pente-fino, é que terá duas ações: A primeira é de aumentar as parcelas com o adicional de R$ 150 por cada criança com idade inferior a 6 anos e, o segundo, é adicionar mais beneficiários aos programas. Infelizmente, as informações que existem atualmente, é que milhares de beneficiários estão no programa de maneira irregular.

Até lá, como fica o pagamento do Bolsa Família?

No momento, o Bolsa Família ainda encontra-se em processo de reestruturação, portanto, ao menos a priori, o que irá valer será o modelo que já era adotado no Auxílio Brasil. Aliás, este mês, os pagamentos irão começar no dia 18 e irá variar de acordo com o último número do NIS.

Caso o beneficiário queira consultar as informações acerca do benefício, eles podem fazer isso por intermédio do aplicativo CadÚnico, que está disponível tanto para Android quanto para iOS. E o mesmo vale para os aplicativos do Auxílio Brasil e do Caixa Tem. Basta efetuar o download, realizar o login e verificar os valores dos repasses e as datas para recebimento.

Vale salientar que todas as informações devem estar atualizadas no CadÚnico, para que o benefício não seja suspenso. Além disso, é preciso que as crianças em idade escolar estejam frequentando as aulas e que o seu cartão de vacinação esteja em dias também. Tudo isso será critério para a adesão no programa Bolsa Família, desde a posse do atual presidente Luiz Inácio Lula.

