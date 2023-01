LIBERADO! Quem usar estas funções pode ter entre R$ 50 e R$ 200 a mais no Nubank

O Nubank é, definitivamente, um dos bancos digitais mais inovadores no que diz respeito ao mercado brasileiro. A fintech oferece um cartão de crédito sem anuidade (o famoso Roxinho), por exemplo, e inúmeros outros benefícios para possibilitar que pessoas de todo o país consigam ter maior controle sobre suas vidas financeiras.

Quem utiliza duas funções especificas deste banco, por sinal, pode ter entre R$ 50 e R$ 200 a mais para utilizar, conforme explicado no tópico a seguir.

O que fazer para ter até R$ 200 a mais do Nubank

Ter no mínimo R$ 50 e no máximo R$ 200 a mais do Nubank não poderia ser mais simples, e as duas funções às quais o cliente deve aderir para ter acesso às quantias estão ligadas diretamente ao uso do cartão de crédito.

Não é preciso nenhum grande esforço para conseguir essa “graninha” extra, e muito menos passar por longos processos burocráticos.

É muito simples:

Como conseguir R$ 50 a mais do Nubank

Tem acesso a R$ 50 todos aqueles clientes novos, que principalmente utilizam o aplicativo para solicitar para solicitar um Roxinho para chamar de seu.

Trata-se de uma espécie de limite inicial, para que o novo usuário possa fazer algumas compras enquanto aguarda a liberação de um limite maior.

Ou seja: basta se tornar cliente do Nubank para ter acesso a este dinheiro.

Como conseguir até R$ 200 a mais do Nubank

Já quem deseja ter até R$ 200 a mais da fintech deve adotar uma iniciativa tão simples quanto a citada acima, e simplesmente decidir utilizar seu Roxinho por aproximação.

O valor é liberado de forma automática quando a função é ativada, exigindo senha somente quando a compra for maior que R$ 200.

Vale salientar, ainda, que a função de aproximação pode ser desativada assim que o usuário achar necessário.

Outro ponto importante a se ter em mente, portanto, diz respeito ao fato de que a faixa de R$ 50 a R$ 200 liberada pelo Nubank é relacionada a limite “extra” de crédito, sem que o cliente precise fazer uma solicitação da quantia. Não se trata, portanto, de um valor disponibilizado em conta, por exemplo.

Veja também: URGENTE! Caixa toma decisão sobre Consignado do Auxílio Brasil ; e agora?

Quanto mais alto o score, melhor!

O limite inicial de R$ 50 acima citado, e que é ofertado aos novos clientes, nem sempre é visto com bons olhos por quem adere ao Nubank para realizar suas transações financeiras de forma mais descomplicada.

Vale reforçar, entretanto, que quanto melhor for o histórico financeiro de uma pessoa, maiores são as chances de ela conseguir aumentar esse limite cada vez mais.

A dica, portanto, é manter o pagamento das contas em dia, e evitar fazer dívidas, a fim de ter um score mais alto.

Veja também: Taxa para usar maquininha de cartão SOBE e assusta empresários