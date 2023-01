Está de férias? Se alguém perturbar a multa pode chegar a R$ 6 mil

Parece meme, não é? A modalidade está sendo aplicada por uma empresa de jogos eletrônicos. Seus fundadores cooperam com a ideia de que o descanso deve ser total, sem qualquer interferência profissional – a fim de que o empregado consiga de fato desfrutar dos seus dias de folga! Caso isso não aconteça, a multa por chegar a mais de R$ 6 mil reais. Entenda como funciona e evite cair nessa.

Multa de R$ 6 mil reais

Quem nunca ficou de férias ou está no seu dia de folga e do nada recebe aquela ligação ou e-mail para resolver algum abacaxi do trabalho, não é? A empresa Dream11 desenvolveu uma modalidade de férias que promete sanar esse problema. Ela decidiu que os funcionários que fossem perturbados durante sua folga – poderiam ser recompensados com multas de até R$ 6.200 reais.

A ideia rapidamente viralizou e foi divulgada dentro dos setores responsáveis da empresa. Todos apoiam o descanso total – sem qualquer tipo de interrupção por parte dos colegas de trabalho – claro, nos dias de folga e principalmente nas férias.

Com isso, a empresa optou por desligar completamente seus funcionários que estão descansando. Fazendo com que os e-mails corporativos, ligações, grupos profissionais, etc. Todos eles fossem desligados e os respectivos funcionários fossem silenciados e até mesmo suspensos.

Aproveitando melhor suas folgas, conseguem entregar muito mais profissionalmente. Ainda mais em uma empresa de jogos eletrônicos – que precisam que seus colaboradores deem o melhor de si – a fim de produzir verdadeiras obras de arte.

Leia mais: Truques atualizados para AUMENTAR limite do Nubank em 2023

Outras empresas aderem a prática

Algumas empresas dos Estados Unidos resolveram fazer algo parecido – na verdade, já faziam! Com isso, essas empresas permite que seus funcionários (colaboradores) decidam quanto tempo de férias eles precisam. Podendo ser qualquer período, embora tenha essa possibilidade de férias ilimitadas, mas tudo ocorre com um senso.

Visto que férias de 12 meses é algo que não pode ocorrer – já que é uma medida séria a ser feita, e não alguma brincadeira ou piada. Com isso, consegue proporcionar aos trabalhadores mais tranquilidade, disposição e vontade de trabalhar.

Visto que algumas limitações, como ocorreu na Dream11 – foram realizadas a fim de que os trabalhadores consigam filtrar o que podem ou não receber durante o seu período de descanso.

Importante: a medida não é nenhuma lei ou decreto oficial de algum país. Mas uma modalidade adotada dentro de algumas empresas estrangeiras. No qual se referem unicamente a elas – não sendo uma obrigação parcial de todas as empresas de tecnologia e demais áreas praticarem as mesmas regras adotadas.

Essa prática está sendo adotada por várias empresas, já que de fato entrega ótimos resultados e benefícios aos colaboradores. E então, o que achou da novidade? E se essa moda pega aqui no Brasil, né?