INSS tem ÓTIMA notícia sobre a prova de vida neste ano

Muitos aposentados e pensionistas do INSS viajavam quilômetros para conseguirem sacar o seu benefício e chegando na agência ou lotérica, o grande susto! O benefício estava bloqueado porque o beneficiário não havia realizado a prova de vida! Entrementes, os tempos mudaram. Agora a prova de vida em 2023 terá novas regras e irá funcionar de uma maneira totalmente diferente. Ajudando os beneficiários e poupando o tempo dos mesmos! Visto que há alguns anos já havia tido uma atualização, mediante a possibilidade de realizar a prova de vida através do aplicativo Meu INSS – se já era bom, agora ficou muito melhor. Veja abaixo o que muda e quais são as novas regras.

Prova de vida 2023

Até então, para comprovar que o beneficiário ainda estava vivo era necessário ir até uma agência da Caixa Econômica Federal uma vez ao ano! Isso porque nos primórdios do benefício, era comum as pessoas morrerem e seus familiares continuarem recebendo o benefício normalmente.

Devido a essas fraudes, o INSS criou a comprovação de vida! Que consistia no bloqueio automático do benefício, sendo impossível sacá-lo até que o titular do benefício comparecesse até uma das agências para realizar o procedimento. Posteriormente, a prova de vida eletrônica também ganhou vez.

Continuando com falhas, em razão de nem todos os beneficiários terem acesso à internet, etc. Em 2023, a prova de vida passará por mudanças – agora, a obrigação de comprovar que o beneficiário está vivo não é mais do titular, mas do próprio INSS – somente em alguns casos específicos que o titular deverá ir até uma agência.

Com isso, o Ministério da Previdência Social anunciou nesta última semana a prova de vida automática. A equipe ainda está trabalhando nos últimos detalhes para pôr isso em prática, entretanto, espera-se que já comece a valer neste mês de janeiro.

O INSS irá cruzar dados oficiais, a fim de validar que o beneficiário encontra-se com vida. Fazendo com que o titular não precise mais se deslocar até uma agência para validar os dados. Visto que agora é obrigação exclusiva do INSS. Caso haja incongruência dos dados, um membro do INSS irá se deslocar até a casa do titular a fim de validar os dados e atualizar o cadastro.

Todos os beneficiários da Previdência devem comprovar a vida. Sendo algo obrigatório – evitando fraudes e garantindo que terão o seu dinheiro repassado normalmente nos respectivos dias úteis de seu benefício.

Alterações na prova de vida

Embora ainda não tenha sido oficializado, a Previdência anunciou alguns spoilers de como irá acontecer a comprovação. A prova de vida automática irá seguir alguns algoritmos – cruzando dados oficiais do Governo, a fim de validar que os beneficiários estejam vivos. Bem como através do cartão de vacina, movimentações financeiras, entradas e saídas de hospitais públicos, etc.

Com isso, irá garantir que não haja fraudes entre os titulares do benefício – evitando que pessoas recebem em nome de outra pessoa. Bem como ocorrerá em 2023 com o Bolsa Família. Um pente fino para limpar os beneficiários fraudulentos, no qual retiram os repasses de pessoas que de fato necessitam.

Somente em alguns casos que o benefício do INSS é repassado adiante – e apenas na pensão por morte. Que em alguns casos, fica para os filhos até um determinado período ou condição específica. E então, o que você achou da novidade?