FIM do trânsito lento! Primeiro SUV voador em 2023

SUV voador? Sim! Esta é uma das grandes novidades que surgiram agora no início de 2023 e prometem revolucionar a tecnologia e a vida das pessoas de modo geral. Afinal, quem é que não gostaria de ter um carro que voa, para poder fugir do trânsito lento e chegar de forma mais rápida ao seu destino, não é mesmo?

Apresentado oficialmente no CES 2023, que se autodenomina o evento de tecnologia mais influente de todo o mundo, este veículo é uma criação da californiana Aska Fly, empresa cuja especialidade está na mobilidade urbana.

Com ele, e com as próximas criações que podem surgir da mesma empresa, o mercado de carros voadores tende a deslanchar!

Como é o SUV voador que já está dando o que falar

Para entender como de fato é o SUV voador ASKA A5, basta imaginar um pequeno helicóptero, pois é a isso que ele se assemelha quando está em seu modo “voo”, com as asas à vista.

Mas, uma vez que este veículo foi projetado para ter bom desempenho tanto no ar quanto na terra, também é possível “recolher” tais asas e rotores. E, então, o ASKA A5 fica com tamanho reduzido, mas ainda assim grande o suficiente para o gosto americano.

No que diz respeito às certificações que a Aska Fly precisa obter junto ao órgão que cuida da regulamentação aérea nos Estados Unidos, as notícias não poderiam ser maiores: elas estão em estado avançado, uma vez que o fator de redundância que o veículo possui é um dos melhores.

Em outras palavras: tudo indica que a partir de 2026 este SUV voador de fato será lançado. E já tem quem esteja garantindo uma unidade do produto: durante a CES 2023, diversas pessoas garantiram suas compras, dando uma entrada de US$ 5 mil.

Mais detalhes sobre esse veículo inovador

O ASKA A5 foi projetado para comportar até quatro pessoas em seu interior, e já apresenta números animadores em relação ao seu desempenho.

No ar, por exemplo, ele pode chegar a impressionantes 241 km/h, com autonomia de até 400 quilômetros em somente uma carga. Carga esta que pode ser obtida em qualquer estação de carregamento para carros elétricos.

Já em terra firme sua velocidade máxima estimada é de 112 km/h.

Outro ponto extremamente positivo em relação a este SUV voador diz respeito à sua decolagem: ela pode ser tanto na diagonal quanto na vertical, e sem exigir muito espaço. São necessários somente um raio de 76 metros para que ele manobre, e em 5 segundos já estará no ar, conforme informado pela co-fundadora da Aska Fly, Maki Kaplinsky.

Ou seja: quem adquirir este super veículo para realmente tirar o máximo proveito dele dificilmente irá se arrepender.

Outras informações relevantes, como a capacidade de carga da bateria e a capacidade do tanque de gasolina, por exemplo, ainda não foram disponibilizadas pela empresa.

