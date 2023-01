Só 2 INGREDIENTES! Hidratante facial caseiro fácil e barato

Nos dias de hoje, fazer uma receitinha caseira para melhorar aspectos da pele se tornou comum. Indo contra os gastos que podem extrapolar as finanças do mês, é possível criar, aí na sua casa, hidratantes que prometem deixar o rosto com uma aparência melhor e mais saudável.

Recorrer aos produtos naturais pode ser uma ótima ideia para criar bons cremes. Nesse sentido, você conhece as propriedades do mel e do mamão e como, juntos, eles podem ser bons aliados quando o assunto for cuidados com a pele?

Veja a seguir como fazer um creme benéfico para diversos sentidos.

Benefícios do creme

Em geral, o produto natural em questão possui como grande destaque o tratamento contra manchas e rugas em peles mais maduras. Antes de mais nada, entender quais os benefícios dos constituintes desse creme facial é relevante para compreender mais sobre o produto e suas propriedades. Veja a seguir:

Mamão

Conhecido por ser um excelente aliado para liberações intestinais, o mamão possui uma série de benefícios para o corpo. Se tratando das vantagens para a beleza, pode-se destacar:

Antioxidante;

Rico em vitamina A e C;

Estimula a produção de colágeno;

Ajuda na elasticidade da pele.

Mel

O segundo ingrediente necessário para o preparo do hidratante natural é o mel. Além do seu sabor que realça paladares, o alimento em questão também conta com boas propriedades e é utilizado em muitas receitas caseiras para a pele. Possui ênfase por ser:

Antisséptico;

Calmante;

Auxilia na esfoliação do rosto;

Antioxidante.

Óleo de coco (opcional)

O óleo de coco não é um constituinte obrigatório para a preparação desse creme natural, porém, para aqueles que já conhecem os benefícios desse produto, a utilização desse item pode servir como um meio de potencializar os efeitos do hidratante. Entre seus pontos positivos, pode-se ressaltar:

Função hidratante;

Contra inflamações faciais;

Demaquilante natural.

Como preparar o hidratante facial caseiro?

As receitas caseiras de cuidado com a pele geralmente não possuem um modo de preparo complicado, visto o objetivo de facilitar a vida de quem aplica. Nesse sentido, o produto em questão possui grande destaque: são apenas dois ingredientes obrigatórios e é fácil de ser feito. Confira como fazê-lo:

Ingredientes

1 colher de sopa mel

1 xícara de mamão papaia cortado em cubos

1 colher de chá de óleo de coco (opcional)

Modo de Preparo

Para efetivar o preparo do creme, é necessário amassar o mamão e acrescentar o mel, fazendo, após, a mistura dos produtos. Para os que optarem por utilizar o óleo de coco (ou ainda óleo de argan, a depender da preferência), pode-se adicionar o item juntamente com o restante do creme.

Ao aplicar a máscara, deixe agir por cerca de 15 minutos. Para retirar o produto, aqueça água até que ela esteja morna, para que não corra o risco de formar queimaduras. Pronto! A partir desses passos simples e com uma reaplicação semanal, poderá ser possível encontrar boas diferenças na aparência do rosto.

É necessário destacar, ainda, que os cuidados caseiros com a pele não descartam a necessidade de um profissional da área para melhores resultados, visto que a pele de cada pessoa não responde de maneira única aos mesmos estímulos. Além disso, antes de aplicar o produto, é importante saber se os ingredientes não formam algum tipo de reação negativa para a pele, teste que pode ser realizado em outras partes do corpo antes de ser de fato utilizada.

