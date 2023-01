Novo governo Lula pode pagar PIS maior e antes do prazo; confira

Por mais que o novo presidente da república tenha assumido o governo dia 01 de janeiro de 2023, o calendário referente ao pagamento do PIS/PASEPA 2023 foi formado em 2022 no mês de dezembro pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador – Codefat – que foi o responsável por liberar as datas.

Desde o ano de 2021 o pagamento do PIS/PASEP foi normalizado após a suspensão em 2020. Hoje em dia, como a maioria conhece, o repasse desse pagamento é feito após dois anos de serviço (decorrente ao atraso que a pandemia causou, antes era feito o repasse de pagamento um ano depois do ano-base do serviço). Ou seja, o pagamento do PIS/PASEP neste ano de 2023 será referente ao ano-base de 2021.

Seguindo a programação, o pagamento inicia no mês de fevereiro, mas está surgindo boatos de que o Governo Federal possa antecipar as parcelas, mas até o momento nenhum comunicado oficial foi divulgado.

Comentários sobre o calendário do PIS/PASEP

No calendário oficial informa que o pagamento desse abono deve começar no mês de fevereiro e a previsão de término no mês de julho, no entanto, a data final para saques está no dia 28 de dezembro. Os pagamentos funcionam desta maneira: cada mês é um grupo que recebe o repasse

Para o PIS: o que conta é mês de nascimento

Para o PASEP: o que conta é o número final do benefício para realizar os depósitos

Por esses tempos, algumas pessoas deram sugestões para que esse calendário seja antecipado para o mês de janeiro e com um valor maior nas parcelas. É válido destacar que essa informação não foi compartilhada e confirma por Lula, são sugestões e comentários no mundo da política, no entanto o que segue firme é o calendário oficial.

Calendário do PIS/PASEP 2023

O calendário que vale para 2023 é o compartilhado e aprovado por Codefat, como citado acima no texto. O PIS é pago pela Caixa Econômica, já o PASEP é pago pelo Banco do Brasil. O valor do repasse deve continuar o mesmo que tinha sido divulgado, máximo de R$ 1.320 (valor do salário mínimo em 2023) e o mínimo de R$ 110.

PIS (Programa de Integração Social)

PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público).

Calendário PIS

Janeiro: recebe a partir do dia 15 de fevereiro até 28 de dezembro

Fevereiro: recebe a partir do dia 15 de fevereiro até 28 de dezembro

Março: recebe a partir do dia 15 de março até 28 de dezembro

Abril: recebe a partir do dia 15 de março até 28 de dezembro

Maio: recebe a partir do dia 17 de abril até 28 de dezembro

Junho: recebe a partir do dia 17 de abril até 28 de dezembro

Julho: recebe a partir do dia 15 de maio até 28 de dezembro

Agosto: recebe a partir do dia 15 de maio até 28 de dezembro

Setembro: recebe a partir do dia 15 de junho até 28 de dezembro

Outubro: recebe a partir do dia 15 de junho até 28 de dezembro

Novembro: recebe a partir do dia 17 de julho até 28 de dezembro

Dezembro: recebe a partir do dia 17 de julho até 28 de dezembro

Calendário PASEP

Número final 0 – recebe a partir do dia 15 de fevereiro até 28 de dezembro

Número final 1 – recebe a partir do dia 15 de março até 28 de dezembro

Número final 2 – recebe a partir do dia 17 de abril até 28 de dezembro

Número final 3 – recebe a partir do dia 17 de abril até 28 de dezembro

Número final 4– recebe a partir do dia 15 de maio até 28 de dezembro

Número final 5 – recebe a partir do dia 15 de maio até 28 de dezembro

Número final 6 – recebe a partir do dia 15 de junho até 28 de dezembro

Número final 7 – recebe a partir do dia 15 de junho até 28 de dezembro

Número final 8 – recebe a partir do dia 17 de julho até 28 de dezembro

Número final 9 – recebe a partir do dia 17 de julho até 28 de dezembro

