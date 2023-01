Notícias TENSA! Cuidado com o novo golpe do PIX de Carnaval

Infelizmente sabemos que em períodos de festa o que é de comemorações para muitos, para outros é alerta! Golpes acontecem a todo momento, e o que está sendo comentado é sobre o golpe do Pix de Carnaval do Nubank, então, fique atento, vamos trazer todas as informações. O carnaval é uma época que todos querem se divertir, no entanto criminosos gostam de se aproveitar desse momento.

Todo cuidado é pouco! Recentemente, tem circulado na internet uma informação de que golpistas estão usando o nome da instituição financeira Nubank e lançando uma nova promoção para quem seguir as regras irá receber uma recompensa em dinheiro. O banco Nubank é referência aqui no Brasil, por ser uma instituição com grandes números de clientes, com isso os criminosos se aproveitam pegando dados e nomes para atrair as vítimas. Se atente por esses dias, e se caso receber alguma mensagem nesse contexto não responda.

Golpe do Pix de carnaval usando o nome do Nubank

Por mais que já esteja circulando na internet um alerta sobre esse golpe, muitas pessoas ainda não foram alcançadas com a notícia, por isso, compartilhe com seus amigos e familiares para não acontecer com eles, afinal, quem hoje em dia não tem conta aberta no Nubank?

O golpe do pix de Carnaval funciona assim: o golpista envia uma mensagem para a vítima. No corpo dessa mensagem tem um link ao qual os criminosos persuadissem a pessoa a clicar para responder um questionário e compartilhar o link com mais pessoas no WhatsApp. Além disso, é informado que o usuário que seguir todos esses passos irá receber um pix no valor de R$ 150,00.

A empresa Nubank já se manifestou sobre o ocorrido e informou que não está fazendo nenhuma promoção de Pix de carnaval. Devemos tomar muito cuidado em épocas de festas, quem receber esse tipo de mensagem não responda, a intenção é fazer com que mais e mais vítimas caiam no golpe ao compartilhar a mensagem com amigos no WhatsApp, além de roubar dados pessoais.

Qual o procedimento ao receber uma mensagem desse golpe?

A orientação que foi dada para os usuários que receberem esse tipo de mensagem nas redes sociais com o nome da instituição financeira do Nubank ofertando essa promoção de pix de carnaval deve denunciar o número que encaminhou a mensagem, pode também entrar em contato com os canais de atendimento da empresa e informar o ocorrido, ou, se preferir encaminhar um e-mail de denúncia para [email protected].

É importante ressaltar também que a pessoa não deve clicar no link que está na mensagem.

