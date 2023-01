Truques atualizados para AUMENTAR limite do Nubank em 2023

Para algumas pessoas conseguir um limite extra no cartão de crédito Nubank pode ser uma tarefa quase que impossível! Para outras é algo mais fácil – a grande verdade é que tudo depende do histórico de crédito da pessoa. Caso o cliente tenha um bom histórico financeiro, conseguir limite extra, financiamentos e até mesmo empréstimos será algo bem fácil! Entrementes, nem todos possuem tal desempenho – mas seguindo algumas dicas é possível conseguir limite extra no roxinho ainda neste ano de 2023! Veja abaixo nossas dicas práticas!

Concentre suas contas no Nubank

Embora ter muitos cartões de crédito seja uma porta de escape muita das vezes, para ter um melhor desempenho financeiro é recomendado concentrar os gastos em no máximo dois cartões de crédito. Pessoas que possuem vários cartões de crédito nem sempre são bem vistos pelas instituições financeiras.

Entrementes, tendo poucos ou muitos – a dica principal é: jamais fique devendo. Pague sempre as faturas em dia e evite atrasos, não somente pelos juros exercidos – mas também para evitar manchar o CPF com dívidas pendentes.

Portanto, nem que sejam dívidas mínimas – opte por pagá-las no cartão de crédito. Principalmente quando o seu pagamento à vista (em espécie) não tiver descontos.

Leia mais: Serasa aumentou o SCORE dos brasileiros; veja como está o seu

Dados atualizados

É importante estar com os dados atualizados na conta Nubank. Bem como o salário mensal, informações de contato e o máximo possível de informações acerca de sua vida financeira. Agora surgiu a novidade do Open Finance, no qual é possível compartilhar informações bancárias de outros bancos com as instituições escolhidas.

Com isso, o Nubank poderá ter acesso as movimentações, pagamentos, dívidas, etc. Com isso, é válido ressaltar que é de suma importância não possuir dívidas ligadas ao CPF – a fim de evitar possíveis complicações futuras. Caso tenha o nome sujo na praça, há vários programas sociais para driblar isso.

Movimento sua conta-corrente

Usar a conta Nubank para recebimentos de salários e até mesmo pagamentos é de suma importância para ter um limite de crédito maior. Visto que a instituição financeira entende que o cliente movimenta bastante o CPF, fica muitos dias com o saldo positivo, etc. Compreendendo acerca da necessidade de entregar mais limite de crédito.

Além da opção de realizar investimentos diários ou prolongados através do Nu Invest. Pequenas ações como essas contribuem para uma análise mais criteriosa de crédito e liberação do aumento.

Portanto, seguindo as dicas acima é o suficiente para que em pouco tempo haja um aumento no limite de crédito. As dicas acima podem ser usadas em todos os cartões de crédito – não apenas no Nubank. Visto que os bancos seguem sempre um mesmo padrão.

E então, gostou das dicas?