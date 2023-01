Bem me quer, mal me quer: signos que vai e voltam com o EX

Existem inúmeros fatores que podem levar a uma recaída amorosa e, consequentemente, a uma vontade de voltar com o ex-namorado ou com a ex-namorada mesmo tendo terminado o relacionamento de forma recente. E os signos podem ter influencia direta neste tipo de atitude.

Não que eles sejam os únicos “culpados”. Mas, de acordo com a astrologia, de fato as pessoas que nasceram sob três signos bem específicos tendem a buscar retomar o antigo romance com maior frequência do que outros indivíduos.

E, no tópico a seguir, é possível saber de quais signos estamos falando.

Os três signos que voltam com o ex com muita facilidade

Cada pessoa possui seus sentimentos e seus motivos para querer, ou não, voltar com o ex ou com a ex.

E, para quem é de um dos signos a seguir, a decisão de realmente voltar é tomada de forma muito mais rápida:

1. Signo de Áries

Os arianos (e arianas) são reconhecidos por serem pessoas decididas e terem uma personalidade muito forte, que raramente permite que voltem atrás com alguma decisão. Mas, no que diz respeito ao campo dos relacionamentos, toda essa “força” cai por terra.

Isso porque Áries é um dos signos que gostam de ter questões muito bem resolvidas, o que incluir pedir e receber perdão. E, uma vez acertados todos os desentendimentos, não é de se espantar que o casal volte a se aproximar.

2. Signo de Libra

Para o signo de Libra ter paz, tranquilidade e equilíbrio é de extrema importância, dentro de um relacionamento. E é por isso que librianos e librianas reatam com pessoas com as quais já se relacionaram, mas somente quando percebem que o romance será regido pelas características citadas.

Precisa ser um relacionamento maduro. Caso contrário, nada feito!

3. Signo de Capricórnio

Um dos motivos que mais levam uma pessoa de Capricórnio a querer reatar um relacionamento é a resolução de questões que, para ela, ainda precisam de uma solução.

Mas, é preciso ter cuidado: muitas vezes tal solução pode não ser aquela que era esperada, levado a um novo término ainda mais doloroso. Isso sem citar o fato de que, para a segunda pessoa, tudo já pode estar perfeitamente resolvido.

Fatores que influenciam na hora de voltar para um amor antigo

Além dos signos propriamente ditos, e dos astros como um todo, há outros fatores que podem levar a uma vontade quase que incontrolável de reatar com um ex (ou uma ex).

Um deles é a dificuldade de obter segurança se relacionando com uma nova pessoa, ou até mesmo a dificuldade de sair da “zona de conforto”, abrindo mão de um sentimento que já é conhecido (mas que não deu certo) para dar chance a outro romance cujos capítulos também serão imprevisíveis.

O melhor, independentemente do contexto, é sempre utilizar também a razão, ao invés de pensar considerando somente o coração e os desejos que se fazem presente.

