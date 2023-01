R$ 1 MIL no Caixa Tem ainda hoje! Siga os passos para pedir

Os brasileiros que tem o aplicativo Caixa Tem está com dúvidas se todos podem solicitar o crédito de R$ 1.000 no aplicativo. A opção do crédito Poupança Social do banco da Caixa Econômica Federal, muitos brasileiros passaram a utilizar essa função como forme de complementar a sua renda, e o melhor é que esse valor pode ser utilizado para qualquer coisa, realizar um projeto, pagamento de dívidas, comprar algo, além de usar o dinheiro para o seu empreendimento.

O que todos querem saber é se é valor de R$ 1.000 está disponível para qualquer pessoa que tenha o app, no entanto não podemos dar uma resposta certa, o indicado e para a segurança é melhor fazer a consulta em sites comprovados ou canais de atendimento do banco da Caixa.

Empréstimo de R$ 1.000 pelo Caixa Tem

Uma ótima notícia, o aplicativo Caixa Tem está disponibilizando um empréstimo no valor de R$ 1.000 para as pessoas físicas que, preferencialmente, desejam realizar o sonho no empreendedorismo, mas a pessoa que conseguir o dinheiro pode usar para outros métodos também.

O empréstimo está em parceria com o Sim Digital que é o Programa de Simplificação de Microcrédito Digital para Empreendedores, e já está disponível no aplicativo. Lembrando que quem é microempreendedor (MEI) o valor pode ser maior ainda, chegando até R$ 3 mil. Como uma ajuda para dar uma alavancada no negócio.

Foi compartilhado que essa linha de crédito irá utilizar os recursos do FGTS – Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – o valor será mais de R$ 3 bilhões para conseguir promover esses empréstimos.

Passo a passo de como solicitar o empréstimo

1 – Entre no aplicativo Caixa Tem

2 – Feito isso, informe com seu CPF e a senha de acesso

3 – Clique em “contratar Crédito Caixa Tem”

4 – É importante responder todas as perguntas da plataforma

5 – Nesta fase é importante escolher o valor do crédito (R$ 1.000)

6 – Escolha a melhor data para os pagamentos

7 – Informe em quantas vezes deseja realizar o empréstimo

8 – Digite sua senha Caixa Tem

9 – Pronto! Agora basta aguardar a análise do aplicativo e resposta

Aplicativo Caixa Tem

Criado no ano de 2020, o aplicativo Caixa Tem surgiu para oferecer os pagamentos com mais segurança do benefício social Auxílio Emergencial, que era pago durante a crise da pandemia causada pela Covid-19. Na época, o principal motivo do acesso aos brasileiros ao aplicativo era esse, pois muitos não tinham contas abertas em bancos.

No entanto, hoje em dia são milhares de pessoas que tem o app baixado em seu telefone e acabou se tornando uma das principais plataformas da Caixa Econômica. Pois muitos pagamentos de benefícios sociais agora passam pelo Caixa Tem, como por exemplo o Bolsa Família. Além de poder cadastrar chave pix, fazer transferências, entre outros.

