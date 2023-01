Quitação do IPVA com cartão de crédito? Entenda se é possível

É inevitável: no começo de cada ano, quem possui um veículo automotor sempre fica com dúvidas sobre ser possível, ou não, fazer a quitação do IPVA com cartão de crédito.

Aliás: as dúvidas são em relação às formas de pagamento como um todo, assim como o surgimento de uma possível isenção, que com certeza ajudaria qualquer pessoa financeiramente.

Afinal, agora em 2023 o Imposto Sobre Propriedade de Veículo Automotor está consideravelmente mais caro, sendo previsível que se busque soluções para fazer com que ele pese o menos possível no orçamento.

É, sim, possível fazer a quitação do IPVA com cartão de crédito

A resposta para quem tem dúvidas sobre pagar o IPVA utilizando o cartão de crédito não poderia ser mais positiva: é, sim, possível.

É preciso, porém, que o proprietário interessado em utilizar esta forma de pagamento verifique a possibilidade junto ao Detran do estado em que mora. Isso porque o órgão muda a regra em alguns locais, assim como faz em relação à isenção e em relação à quitação como um todo.

De modo geral, porém, havendo permissão do Detran, é possível gerar o boleto do imposto e, então, utilizar o cartão de crédito para o pagamento propriamente dito.

Uma outra possibilidade, tão interessante quanto, é realizar o pagamento sem parcelar especificamente para o Departamento Estadual de Trânsito.

Para isso, basta utilizar a modalidade do Pix Parcelado: ela permite que o pagamento configure como sendo feito “à vista” junto ao Detran, ao mesmo tempo em que permite que o usuário o parcele, sem precisar usar um cartão.

Parcelar o IPVA via boleto também é possível

Além de optar pela quitação do IPVA com cartão de crédito, caso seja permitido em seu estado, o proprietário do veículo automotor que precise pagar este imposto também pode parcelar o boleto, a depender da instituição financeira com a qual trabalha.

O Mercado Pago é um exemplo de empresa que oferece essa possibilidade. Mas, claro: tudo tem seu custo, sendo que a oferta de tal serviço costuma sempre ser acompanhada pela cobrança de juros.

No caso do Mercado Pago, especificamente, esta cobrança é de 3,99%, mas permite que o parcelamento seja feito em até 12 vezes.

Ou seja: é preciso analisar se de fato haverá algum tipo de vantagem na escolha pelo parcelamento do IPVA por meios que não sejam aqueles ofertados pelo próprio Detran, para que o pagamento não acabe ficando mais caro do que já é.

Lembrando que, via de regra, principalmente quando há aumento no valor, o IPVA pode ser pago de forma parcelada, mas o número de parcelas tende a variar de acordo com alguns fatores.

E o pagamento à vista, seja pagando o IPVA com cartão de crédito ou não, costuma ser acompanhado de descontos.

