Notícia sobre a GASOLINA desanima os brasileiros; preço médio subiu de novo

Ano começou, gasolina aumentou. Essa é o lema de 2023, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), informou que o litro teve um aumento de 3,2% referente aos R$ 4,96, ou seja, agora será a segunda semana de um aumento na gasolina. Lembrando que esse aumento vem acontecendo de forma consecutiva desde o natal.

Por mais que tenha a prorrogação a isenção de tributos federais nos combustíveis, a gasolina teve aumento logo que o ano virou, agora, o valor médio da gasolina fica entre R$ 5,00, entretanto em alguns postos de gasolina chegou a ser cobrada por R$ 5,17, especificamente entre o dia 1 a dia 7 de janeiro.

Qual o motivo do aumento da gasolina?

Essas mudanças que estão ocorrendo recentemente são devido a empresa Petrobras reduzir os efeitos no preço final. O etanol teve um aumento nas usinas paulistas, cerca de 4,2%, que também interfere no preço dos combustíveis. Outro fator importante é que aconteceu 4 aumentos causados pela refinaria de Mataripe sobre os valores que eram vendidos aos seus distribuidores.

Com isso, a unidade listra seus valores para que eles chegam ao máximo mais próximo da paridade de importação. Hoje, ela atende cerca de 14% do mercado nacional, principalmente da região do Nordeste. Segundo informações da ANP, a refinaria de Mataripe é a responsável pelo aumento que teve na região, ou seja, o segundo aumento que está calculado em 3,77%

11 estados aprovaram o aumento da gasolina

Quando os 11 estados aceitaram o aumento da gasolina de até 4% nas alíquotas do ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – nos combustíveis referentes ao mês de dezembro de 2022, também se tornou um ponto decisivo para que acontecesse o aumento nos preços.

Para quem não sabe, o imposto tinha sido reduzido para 18%, esse era o máximo, em todo o Brasil, essa medida é referente a uma decisão do ex-presidente, Jair Bolsonaro em junho de 2022.

Por mais que tenha as medidas a gasolina ainda sim subiu cerca de 25% em 2022 em todos os postos de abastecimento. Para contabilizar, durante os quatros anos de Jair Bolsonaro, o aumento total foi de 14,2%.

E sobre o Diesel S10?

Não foi somente a gasolina que foi afetada pelos aumentos, o Diesel S10 também entrou na lista e o aumento foi de 2% diretamente no preço cobrado do litro, que estimasse em R$0,13. Assim, o preço da gasolina ficou de R$ 6,38 para R$ 6,51. Ou seja, o mesmo que fez com o que o preço da gasolina aumentasse, assim aconteceu com o Diesel, exceto na alta do etanol.

Já no gás de cozinha (GLP), houve uma queda de 0,1% no preço. Já aconteceu quatro quedas no preço do botijão de cozinha para o consumidor, isso porque a Petrobras está fazendo um reajuste nas refinarias.

