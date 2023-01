FGTS para comprar carro? Projeto de Lei quer a liberação

Quem nunca se espantou com a quantia acumulada no saldo do FGTS? Há brasileiros que possuem verdadeiras fortunas, e acabam se entristecendo ao saber que não podem sacar o saldo ou usá-lo como bem entender. Entrementes, os dias estão mudando – há alguns meses atrás foi aprovado na Câmara um projeto que permite que os trabalhadores usem o saldo acumulado na compra de imóveis. Os tempos estão mudando e agora (se aprovado for) será possível usá-lo na compra também de automóveis. Veja abaixo todos os detalhes desse PL e quem pode se inscrever.

FGTS na compra de carros novos

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço pode ser sacado de inúmeras maneiras. Neste último mês algumas mudanças estão sendo pensadas – nos próximos dias talvez algumas modalidades de saque podem ser deixadas para trás, como o caso do saque-aniversário. Entrementes, o mais popular e esperado é o saque rescisão – no qual o trabalhador recebe a quantia acumulada após demissão sem justa causa.

Entrementes, até isso acontecer – o dinheiro fica acumulado, sem qualquer uso e acaba despertando o interesse do trabalhador. O Deputado Federal Pedro Lucas (União-MA) é o autor do projeto que permite que os brasileiros consigam usar o FGTS na compra de automóveis.

Podendo ser novos ou usados, a medida irá aquecer a economia e dar a oportunidade a milhares de brasileiros de realizarem o sonho do primeiro automóvel. Caso a medida seja aprovada, irá seguir para o Senado e posteriormente para aprovação presidencial.

Outra modalidade de saque (ou utilização) do FGTS vem sendo comentada no Senado – que é o caso de usar o saldo para financiar a casa própria. No qual, o quão maior for o valor do FGTS, maiores serão as parcelas que o trabalhador poderá pagar por mês.

Visto que o FGTS não irá quitar a dívida, mas servirá como garantia de que o valor será pago – o valor segue bloqueado até o débito total da dívida.

Quem pode se inscrever no programa?

Como ainda não foi publicado, não sabe-se ao certo quem pode ou não se inscrever no programa para adquirir um automóvel. Entrementes, baseado na medida anterior do Governo – apenas famílias que recebem até determinada quantidade de salários mínimos conseguirão realizar o cadastro.

No caso da medida para imóveis, a família necessita receber no máximo 04 salários mínimos – visto que o programa visa o público de classe baixa/média. Durante as etapas do pagamento, o saldo ficará bloqueado até o débito total das dívidas.

Caso o trabalhador seja dispensado durante o período ativo da dívida, ele não poderá sacar o valor contido no FGTS – com isso, é importante ser pensado acerca de todas as consequências que isso pode acarretar futuramente nas finanças do trabalhador.

Entrementes, é uma excelente ação governamental a fim de conceder mais poder de compra aos brasileiros e usufruírem de um saldo que é deles mas que encontra-se restrito.

