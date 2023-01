BOLSA de R$ 400 para estudar uma qualificação; veja como se inscrever

Estudar e se qualificar é quase obrigação de todo profissional, a fim de permanecer competitivo no mercado de trabalho. Todavia, geralmente, os cursos custam caro e as especializações mais ainda. Mas já pensou na possibilidade de se qualificar perante o mercado de trabalho e não pagar nada por isso? Muito pelo contrário, fazer é receber uma bolsa de R$ 400 por mês. Isso é totalmente possível, entenda como participar do projeto e inscreva-se hoje mesmo!

Entenda como é possível ‘ganhar para estudar’

Isso tudo só é possível por conta da Prefeitura de São José dos Campos, em SP. Até o dia 20 de Janeiro, os jovens com idade entre 16 a 19 anos, poderão realizar suas inscrições e concorrer às vagas para os cursos. O objetivo principal de tudo isso, é qualificar os moradores da região, para que possam ter mais oportunidades profissionais.

Ao todo, serão ofertadas 100 vagas do FUNDHAS. Isto é, Fundação Hélio Augusto de Souza. Lembrando que todos os que forem selecionados dentro das 100 vagas, irão receber a bolsa no valor de R$ 400. Assim, os jovens terão como estudar ‘tranquilos’, que ao menos um pouco de dinheiro eles terão disponível para suas necessidades básicas.

Os cursos estão distribuídos em algumas áreas, como finanças, comunicação e recursos humanos. Além de profissionalizar jovens no que diz respeito às campanhas públicas, para que eles possam auxiliar ainda mais a administração local. Os cursos terão duração de seis meses.

Essa é uma grande oportunidade para os jovens daquela região

A instituição que irá disponibilizar os cursos, não tem fins lucrativos. Atualmente, ela tem 16 unidades na cidade em questão. Sendo que a maior unidade, é usada para atender crianças e adolescentes. A instituição foi criada em 1987 e atende o público que está em situação de vulnerabilidade social.

Atualmente, o CEPHAS atende jovens com idade entre 15 a 18 anos e sua missão é capacitar os jovens a fim deles futuramente conseguirem um bom emprego. Através de profissionalização técnica, nas áreas que possuem maior demanda no município. O programa já mudou a vida de vários jovens.

Os valores sociais da UNESCO servem como base para o planejamento das atividades exercidas pela FUNDHAS. Que visam formar os jovens que tenham habilidades comunicativas e que sejam competentes na área de atuação de cada um. Ou seja, não é apenas ensinar eles, mas sim, torná-los alguém melhor e que eles fiquem atraentes para o mercado de trabalho em um futuro próximo. Além de alavancar a economia local.

